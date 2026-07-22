Demolka w meczu mistrzyń świata! Oto pierwsze półfinalistki Ligi Narodów

W środę 22 lipca rozpoczął się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów pań. Niestety na starcie zabrakło reprezentacji Polski, która tym samym nie wywalczy czwartego z rzędu medalu. Szanse na krążek mają za to Włoszki. Obrończynie tytułu zajęły drugą lokatę w tegorocznej fazie grupowej i to właśnie one meczem z siódmą w tabeli Holandią zainaugurowały decydujący etap rozgrywek.

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Kapitalny początek Włoszek. Drugi set to był pogrom

Faworytkami do zwycięstwa w środowy poranek były Włoszki. Co do tego nie było żadnych wątpliwości. Od początku spotkania wywiązywały się z tej roli. Już na start zbudowały solidną przewagę - 4:1. I choć później rywalki potrafiły nieco się zbliżyć, to siatkarki z Półwyspu Apenińskiego były czujne. Od stanu 16:14 zaliczyły aż pięciopunktową serię, co pozwoliło mocno odskoczyć Holenderkom. Dopiero w końcówce drużyna Felixa Koslowskiego zabrała się za odrabianie strat, ale było już za późno. Włoszki wygrały 25:21.

W drugim secie obrończynie tytułu zwalniać nie zamierzały. Na boisku brylowały szczególnie Ekaterina Antropova i Myriam Fatime Sylla, które potężnymi atakami nękały Holenderki. I to od początku spotkania, ale w drugiej partii te akcje się nasiliły. Już po kilku minutach Włoszki prowadziły 7:1, nie dając żadnych szans przeciwniczkom. Obraz gry właściwie nie zmienił się do końca. Przewaga wynosiła już nawet 11 punktów (22:11 czy 23:12). Zaliczka na koniec była nieco mniejsza - 25:16.

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Pełna dominacja w trzeciej partii

Holenderki były tak rozbite i zagubione, że trudno było się spodziewać zwrotu w tym spotkaniu. Do niego finalnie nie doszło, choć Holenderki dzielnie walczyły. Na początku były nawet w stanie zbudować delikatną przewagę (3:1), ale na więcej stać ich nie było. Szybko straciły zaliczkę. Trudno było im znaleźć odpowiedź na szaleńcze ataki Włoszek. Te nakręcały się z każdą akcją. Prowadziły już nawet 19:10. Finalnie wygrały 25:16.

Włochy - Holandia 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

Tym samym niespełna 1,5 godziny zajęło Włoszkom, by awansować do finałowej czwórki rozgrywek. O tym, z kim przyjdzie im się zmierzyć w półfinale, zadecyduje mecz Brazylii z Japonią, który rozpocznie się już o 13:30.