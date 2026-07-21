Zwycięstwo 3:1 nad Niemcami oraz zwycięstwo Francji z Bułgarią (3:0) pozwoliło Ukrainie na przypieczętowanie awansu do najlepszej ósemki tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej nasi wschodni sąsiedzi także spisywali się fenomenalnie, a jedyne porażki ponieśli z Japonią (0:3), Polską (2:3) i Bułgarią (1:3). W pokonanym polu potrafili zaś pozostawić m.in. Brazylię (3:1) czy Włochy (3:0).

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Reprezentant Ukrainy przemówił ws. Polski. "Nie da się ich zaskoczyć"

To historyczny sukces ukraińskich siatkarzy, którzy przygotowują się już do rywalizacji w chińskim Ningbo. Głos po awansie do Final 8 Ligi Narodów postanowił zabrać jeden z najlepszych zawodników tej kadry, Ołeh Płotnycki. W rozmowie z portalem Sport.ua nie krył dumy z siebie i kolegów.

- Francja sprawiła nam dobry prezent, ale bez naszych zwycięstw nie osiągnęlibyśmy play-offów. Chcę pogratulować każdemu tego już historycznego wyniku, w szczególności zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu. Wykonaliśmy dobrą robotę i jestem dumny ze wszystkich - powiedział.

W ćwierćfinale ukraińscy siatkarze zagrają z Polską, która zajęła drugie miejsce w fazie zasadniczej, ustępując jedynie Japonii. Płotnycki ma świadomość tego, z jakim wyzwaniem zmierzy się on i jego koledzy. Mimo to nie traci nadziei przed rywalizacją z kadrą Nikoli Grbicia.

- Nie da się ich zaskoczyć, ale da się z nimi walczyć. Polska jest bardzo doświadczoną drużyną i nie wybacza błędów, więc musimy zagrać bardzo czysto. Jednocześnie jednak nie możemy się bać tego, żeby podjąć ryzyka w ważnych momentach - stwierdził.

Ćwierćfinały Ligi Narodów zaplanowano na 29 i 30 lipca. Najpierw Słowenia zmierzy się z Turcją, a następnie Japonia zagra z Chinami. Kolejnego dnia dojdzie do rywalizacji Włochów z USA, zaś Polska i Ukraina przystąpią do rywalizacji jako ostatnie, bo o godz. 13:30.

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