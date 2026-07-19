To oni wygrali fazę zasadniczą Ligi Narodów! Ustanowili absolutny rekord

Polscy siatkarze podczas turnieju Ligi Narodów w Chicago zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Przed ostatnią kolejką w tabeli ustępują jedynie Japonii i już na pewno jej nie wyprzedzą. Ekipa prowadzona przez Laurenta Tillie'ego nie tylko pokonała w niedzielę Argentynę, ale też dokonała rzeczy historycznej.

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Japonia stanęła przed historyczną szansą w Lidze Narodów. Lepiej się nie dało

Japończycy podczas wieńczącego ich występy w rundzie zasadniczej spotkania w Osace stanęli przed szansą zakończenie jej z kompletem 12 zwycięstw. Do tej pory w rozgrywkach Ligi Narodów nie zrobił tego jeszcze nikt. Warunek był jednak jeden. Japonia musiała pokonać ekipę z Ameryki Południowej i zadanie wykonała.

Gospodarze od początku sprawiali dużo lepsze wrażenie. Szybko objęli czteropunktowe prowadzenie (6:2), a w pewnym momencie ich przewaga urosła do pięciu oczek (16:11). Argentyńczycy sensacyjnie odrobili straty po dobrych zagrywkach Sancheza oraz Armoy i zrobiło się 20:20. Końcówka pierwszej partii należała jednak do Japonii. Dzięki blokom Rana i Nishidy odskoczyła na trzy punkty (23:20), a chwilę później seta pięknym atakiem zakończył Ishikawa (25:22).

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Japonia zdominowała Ligę Narodów. 3:0 w ostatnim meczu

Początek drugiej odsłony był bardzo wyrównany. Żadna ze stron nie była w stanie wypracować sobie więcej niż dwóch punktów przewagi. Dopiero od stanu 12:12 Japonia zdobyła trzy punkty z rzędu. Po punktowym bloku Onodery prowadziła nawet czterema - 21:17. Argentyńczycy znów nie złożyli jednak broni. Punktową zagrywkę dołożył Vicentin, a chwilę później Kukatsev miał w górze piłkę na 21:20. Popełnił jednak koszmarny błąd w ataku, co Japonia skrzętnie wykorzystała. Nie dała się doścignął w końcówce, a piłkę setową atakiem po bloku po raz kolejny wykorzystał Ishikawa. Cały set znów zakończył się wynikiem 25:22.

Japończykom do pełni szczęścia brakowało już tylko jednej wygranej partii. Sprawę załatwili więc ekspresowo. W trzeciej wręcz zdemolowali rywala, który nie stawiał specjalnie oporu. Już przy wyniku 24:15 mieliśmy piłki setowe. Ostatecznie Japonia potrzebowała dwóch. Pewne zwyciężyła 25:16, a w całym meczu 3:0. Najskuteczniejszy na parkiecie okazał się Ishikawa, który zdobył 21 punktów.

Tym samym jasne stało się, że Japończycy z dorobkiem 30 punktów wygrali fazę zasadniczą rozgrywek. W tabeli drugą Polskę wyprzedzają o cztery oczka. Nasz zespół doznał też dwóch porażek, co liczy się w pierwszej kolejności. O medalach rozstrzygnie jednak dopiero turniej finałowy z udziałem ośmiu najlepszych drużyn. A ten odbędzie się w dniach 30 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.