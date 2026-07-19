Liga Narodów. O której mecz Polska - USA? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy kibice mocno obawiali się trzeciego tygodnia Ligi Narodów. W nim Biało-Czerwoni mieli zmierzyć się z potęgami: Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Okazało się jednak, że niepokój był niepotrzebny. Z pierwszymi trzema wymienionymi nacjami kadra Nikoli Grbicia rozprawiła się błyskawicznie - po drodze straciła ledwie jeden set. Teraz przed nią ostatnie spotkanie, które zadecyduje o tym, z kim nasi rodacy zagrają w tygodniu finałowym.

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Kluczowy mecz reprezentacji Polski. USA rywalem

Kto będzie faworytem starcia Polski ze Stanami Zjednoczonymi? Tabela Ligi Narodów wskazuje na naszą kadrę. Biało-Czerwoni zajmują pozycję wiceliderów z dorobkiem 26 punktów. To efekt dziewięciu zwycięstw i dwóch porażek. Z kolei USA plasują się o trzy miejsca niżej. Na koncie mają tylko punkt mniej, ale za to trzy przegrane i osiem wygranych.

Amerykanów wspierać będzie lokalna publiczność. To właśnie w Chicago rozgrywany jest ostatni turniej fazy grupowej. Po raz ostatni Polska i USA spotkały się w zeszłorocznej Lidze Narodów. Wówczas górą była nasza drużyna. Ba, wygrała aż 3:0, oddając rywalom kolejno 20, 21 i 22 punkty w setach. Co więcej, ostatnich pięć bezpośrednich meczów kończyło się triumfem Polaków, z czego najważniejsze było zwycięstwo w półfinale igrzysk olimpijskich 2024 po emocjonującym, pięciosetowym boju. Po raz ostatni nasz zespół uległ Amerykanom w 2023 roku, w trakcie Ligi Narodów. Przegrał wówczas 0:3.

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Siatkarze z Ameryki Północnej przystąpią do spotkania z Polakami po zaskakującej porażce z Bułgarią. W niedzielny poranek gospodarze przegrali 1:3. Szczególnie zły w ich wykonaniu był ostatni set, bo ulegli do 18. Nie ma wątpliwości, że w meczu z Biało-Czerwonymi będą chcieli powetować sobie to niepowodzenie, ale Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk i spółka postarają się przeszkodzić im w realizacji celu.

Liga Narodów siatkarzy. O której mecz Polska - USA? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, wynik

Mecz Polski z USA na zakończenie trzeciego tygodnia zmagań Ligi Narodów zaplanowano na poniedziałek, 20 lipca. Początek o godzinie 3:00 nad ranem czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go.