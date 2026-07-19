Semeniuk wprost po meczu z Francją. "Kubeł zimnej wody był nam potrzebny"

Polscy siatkarze idą jak burza przez tegoroczną Ligę Narodów. Awans do turnieju finałowego przypieczętowali już przed meczem z Francją, mimo to w starciu z "Trójkolorowymi" pokazali wielką klasę, zwyciężając 3:1.

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Semeniuk przemówił po meczu z Francją

Po spotkaniu głos zabrał jeden z bohaterów reprezentacji Polski, Kamil Semeniuk. Siatkarz wskazał, co sprawiło naszym reprezentantom najwięcej problemów w pierwszy secie, który zakończył się triumfem rywali.

- Nagle wszyscy zaczęli serwować skróty i to nas całkowicie rozbroiło. W kolejnych odsłonach byliśmy już bardziej czujni - podkreśla Semeniuk.

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"Kubeł zimnej wody był nam potrzebny"

Kluczowy dla losów spotkania był drugi set, biało-czerwoni przegrywali już 16:20. Trener Grbić wprowadził wówczas na parkiet Artura Szalpuka, który odmienił losy rywalizacji. Semeniuk dodał, że słaby początek meczu był potrzebny i tylko wzmocnił zespół w dalszej fazie spotkania.

- Spodziewaliśmy się, że nie będzie łatwo, ale też nie weszliśmy dobrze ten mecz. W pierwszym secie dostaliśmy srogie lanie. Być może taki kubeł zimnej wody był nam potrzebny, bo później zaczęliśmy już pokazywać swoją dobrą grę - stwierdził polski siatkarz.

Przed Polakami w tabeli znajduje się tylko reprezentacja Japonii. Najbliższy mecz ze Stanami Zjednoczonymi rozpocznie się w poniedziałek, 20 lipca o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego. Finałowy turniej w Ningbo potrwa od 29 lipca do 2 sierpnia. W lipcowych meczach Ligi Narodów nasz zespół jest niepokonany, wcześniej biało-czerwoni 3:0 pokonali Brazylię i Bułgarię.