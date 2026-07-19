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Polska rozegrała dwa mecze w niecałe 24 godziny. Tak zareagował Grbić

Reprezentacja Polski nie zatrzymuje się w Lidze Narodów. Tym razem Biało-Czerwoni pokonali 3:1 Francję. Głos po spotkaniu zabrał trener Nikola Grbić. Selekcjoner wskazał, który moment meczu był kluczowy, by pokonać Francuzów.
DLOKA
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Biało-Czerwoni idą jak burza przez Ligę Narodów. W lipcowych meczach nasz zespół jest niepokonany po wygranych 3:0 z Bułgarią i Brazylią, przyszło zwycięstwo 3:1 z Francją. W tabeli przed Polakami znajduje się tylko reprezentacja Japonii. 

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Grbić przemówił po meczu z Francją 

Spotkanie w rozmowie z Polsatem Sport skomentował trener Nikola Grbić. Selekcjoner przyznał, że Francja była wymagającym rywalem, mimo to, że grała w osłabionym składzie. Podkreślił, że praktycznie rozegrali dwa mecze w jeden dzień, bo mieli bardzo mało odpoczynku.

- Nie ma łatwych meczów, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. Francja nie grała w najmocniejszym składzie, nie ma dużej liczby zawodników. Ci młodzi, którzy tu są, chcą wygrać. Jestem zadowolony, że wróciliśmy do meczu - przyznał Grbić. - Pierwszy set nie był zbyt dobry. Skończyliśmy wczorajszy mecz późno, do tego rywalizowaliśmy z Brazylią - to nigdy nie jest proste. Zostawiliśmy dużo energii i motywacji na parkiecie. To ciężka sytuacja dla zawodników. Ale to nie oznacza, że jeśli coś jest wymagające, nie możemy tego robić. Możemy i musimy - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport, Nikola Grbić. 

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"To był ten decydujący moment"

Trener Biało-Czerwonych pokusił się też o wskazanie kluczowego momentu, który rozstrzygnął o losach rywalizacji. Selekcjoner docenił Artura Szalpuka.

- Jestem szczęśliwy, że po pierwszym secie wróciliśmy do swojej jakości, poziomu. Artur bardzo pomógł na zagrywce. To był ten decydujący moment - podkreślił Grbić. 

Teraz przed reprezentacją Polski rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi. Początek meczu w poniedziałek, 20 lipca o godzinie 3:00 w nocy czasu polskiego.

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