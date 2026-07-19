Sensacja w Lidze Narodów! Nie zagrają w finałach pierwszy raz od 35 lat

Reprezentacje Brazylii i Francji rozczarowywały w tegorocznej Lidze Narodów. Oba te zespoły zresztą 18 lipca musiały uznać wyższość Polaków, którzy pokonali "Canarinhos" 3:0, a z "Les Bleus" rozprawili się w czterech setach wynikiem 3:1. Biało-Czerwoni tym samym przypieczętowali awans do Final 8 - w przeciwieństwie do swoich dwóch poprzednich rywali.

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Kompromitacja Brazylii i Francji. Nie zagrają w finałach Ligi Narodów!

Po jedenastu seriach gier w fazie zasadniczej wiadomo już, że ani Brazylijczycy, ani Francuzi nie zameldują się w najlepszej ósemce rozgrywek, która rozegra między sobą turniej finałowy w chińskim Ningbo. "Canarinhos" tracą wprawdzie trzy punkty do Turcji, ale nawet w przypadku porażki Turków z Iranem w trzech setach i wygranej Brazylii w takim samym stosunku przeciwko Chinom nie da siatkarzom z Ameryki Południowej awansu. Wszystko z powodu gorszego bilansu setów.

To prawdziwy dramat dla brazylijskiej siatkówki. Po raz ostatni bowiem brązowi medaliści poprzedniej edycji Ligi Narodów nie zdołali awansować do decydującej fazy tych rozgrywek (wcześniej nazywanych Ligą Światową) po raz pierwszy od 1991 roku. A mówimy przecież o reprezentacji, która ma na swoim koncie aż dziesięć złotych medali LN i LŚ.

Jeśli chodzi z kolei o Francję, "Trójkolorowi" także mogą czuć olbrzymi niedosyt. Przed ostatnią serią gier plasują się dopiero na 12. lokacie z dorobkiem 13 punktów, choć jeszcze przed dwoma laty zdobywali nie tylko złoto Ligi Narodów, ale i mistrzostwo olimpijskie. Podopieczni Andrei Gianiego mogą zatem również mówić o niemałej kompromitacji.

Aktualnie znamy sześć z ośmiu drużyn, które powalczą w Ningbo o końcowy triumf. Oprócz gospodarzy w postaci Chińczyków pewny awans mają już Japończycy, Polacy, Słoweńcy, Amerykanie i Włosi. W ostatniej serii gier o promocję do finałowej ósemki powalczą Bułgarzy, Turcy i Ukraińcy.

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