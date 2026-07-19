Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Francja

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zaprezentowała się w dwóch pierwszych spotkaniach turnieju Ligi Narodów w Chicago. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw rozbili Bułgarię, a potem Brazylię - dwa razy po 3:0. W kolejnym spotkaniu naprzeciw Biało-Czerwonych stanęła Francja, która nie miała już szans na awans do fazy finałowej. Awans, którzy Polacy mieli już zapewniony. Co jednak nie oznaczało, że ten mecz nie był istotny.

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Francja postawiła warunki, ale tylko na początku

Wręcz przeciwnie. Im wyższe miejsce na koniec fazy zasadniczej, tym potencjalnie łatwiejszy rywal w ćwierćfinale. Na pierwsze nie mamy już szans, bo to zagwarantowała sobie niepokonana Japonia. Jednak na drugie już owszem. Jednak konkurencja w postaci Amerykanów, Słoweńców oraz Włochów nie śpi, także triumf z Francją był koniecznością.

Pierwszego seta kompletnie zawaliliśmy, przegrywając go 17:25. W drugim było już 16:20, ale wtedy przyszło jakże potrzebne przebudzenie. Polacy zaczęli od remontady w secie nr 2, którego ostatecznie wygrali 25:22. Trzecią partię też zapisali na swoje konto wynikiem 25:21. Złamali tym samym Francuzów, którzy poważnie pogubili się w czwartym secie. Naszym rodakom też zdarzało się stracić koncentrację, ale finalnie wygrali seta do 18, a cały mecz 3:1.

Wszystko w naszych rękach! O 2. miejsce z USA

Dzięki temu nasza kadra wróciła na 2. miejsce w tabeli i na 100 procent będzie miała wszystko w swoich rękach przed ostatnim meczem. Co prawda potencjalna wygrana USA z Bułgarią (grają o 3:00 w nocy czasu polskiego) zrzuci Polskę na 3. miejsce, ale to właśnie z Amerykanami zespół Nikoli Grbicia zagra w ostatnim starciu fazy zasadniczej. Zatem czy USA z Bułgarią wygra czy nie, to i tak trzeba ich będzie pokonać (bo jeśli nie, to czyhają też Słoweńcy grający z Serbią). Mecz Polska - USA w nocy z 19 na 20 lipca o 3:00 czasu polskiego.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Francja (bilans meczów decyduje jako pierwszy):

Japonia - 11 meczów, bilans meczów: 11-0, 27 pkt, bilans setów: 33:15 Polska - 11 m., 9-2, 26 pkt, 31:15 Słowenia - 11 m., 9-2, 23 pkt, 29:17 USA - 10 m., 8-2, 25 pkt, 28:10 Włochy - 11 m., 7-4, 23 pkt, 27:17 Turcja - 11 m., 7-4, 19 pkt, 25:18 Ukraina - 11 m., 6-5, 20 pkt, 24:19 Bułgaria - 10 m., 6-4, 17 pkt, 21:19 Brazylia - 11 m., 6-5, 16 pkt, 20:21 Serbia - 11 m., 5-6, 16 pkt, 19:22 Niemcy - 11 m., 5-6, 15 pkt, 22:25 Francja - 11 m., 5-6, 13 pkt, 20:24 Iran - 11 m., 3-8, 11 pkt, 17:27 Argentyna - 11 m., 3-8, 10 pkt, 18:28 Kuba - 11 m., 3-8, 10 pkt, 15:26 Belgia - 11 m., 3-8, 9 pkt, 14:28 Kanada - 11 m., 1-10, 10 pkt, 19:31 Chiny - 11 m., 1-10, 4 pkt, 10:30

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