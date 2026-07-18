42-letnia legenda opuszcza polską ligę. Zagra w czołowej drużynie LM

- Powiedzmy, że obecnie jestem bliżej zakończenia swojej przygody z siatkówką niż kontynuacji. By grać w najważniejszych meczach, trzeba występować w topowych zespołach. Żaden z nich nie złożył mi oferty, więc logicznym jest stwierdzenie, że więcej już takich meczów jak finały największych rozgrywek i turniejów klubowych raczej nie zagram - mówił Jurij Gładyr w rozmowie z Agnieszką Niedziałek, dziennikarką Sport.pl, po finale Ligi Mistrzów (Warta Zawiercie 0:3 Perugia). W sprawie przyszłości Ukraińca nastąpił zwrot.

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Jurij Gładyr przeszedł z Warty Zawiercie do Ziraatu Bankasi Ankara

42-latek został zawodnikiem Ziraatu Bankasi Ankara, trzeciego zespołu ostatniej edycji LM - Turcy najpierw przegrali 1:3 z Wartą, by potem pokonać 3:2 Projekt Warszawa. Można powiedzieć, że Ukrainiec zamienił się zespołami z Tomaszem Fornalem, który tego lata z Ankary trafił do Zawiercia.

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"Witamy Jurija Gładyra! Nasz zespół wzmocnił się doświadczonym środkowym. W minionym sezonie Gładyr, występujący w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie, zdobył mistrzostwo Polski oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów CEV. Życzymy zawodnikowi - który w swojej karierze sięgnął po (10 - red.) pucharów w Polsce, (dwa - red.) w Ukrainie i jeden w Turcji, a także zdobywał wyróżnienia w rozgrywkach CEV - sezonu pełnego sukcesów w naszych biało-czerwonych barwach" - czytamy we wpisie na klubowym profilu na X.

Gładyr karierę zaczynał w Azotach Czerkasy (2004-2006) i Łokomotywie Kijów (2006-2008). Potem grał w Polsce, z przerwą na pobyty w Fenerbahce (2017/18) oraz Emma Villas Siena (2018/19), a były to: AZS Politechnika Warszawska (2008/09), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2009-2016), PGE Skra Bełchatów (2016/17), Jastrzębski Węgiel (2019-2024) oraz Warta Zawiercie (2024-2026). Jest jednym z dwóch siatkarzy mogących pochwalić się mistrzostwem Polski z trzema różnymi klubami (ZAKSA, Jastrzębski, Warta), drugi to Michał Chadała (AZS Yawal Absolwent Częstochowa, Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle i BOT Skra Bełchatów).

Gładyr opuszcza Polskę. Ostatnio było o nim głośniej też z powodu tego, co poza parkietem

W ostatnim czasie o reprezentancie Ukrainy było głośniej z powodu odpowiedzi na słowa Michała Kubiaka, który wyznał, że chciałby powrotu Rosjan do międzynarodowych rozgrywek. - Wydaje mi się, że to jest nie na miejscu, jeśli komuś brakuje gry z Rosjanami. Jeśli on mówi, że cały czas ma oferty z Rosji, to czemu nie pójdzie i nie będzie tam grał? Doskonale wiem, o co mu chodziło: o poziom rozgrywek, że mógłby wyglądać inaczej, ale mówi też, że sportowcy są temu (wojnie - red.) niewinni. [...] Wielu moich znajomych, kumpli grało w Rosji przez wiele lat i mieli tam super znajomości. Nikt z nikim od tego momentu nie rozmawia, a są tam nawet siatkarze, którzy zbierają pieniądze, żeby pomagać armii rosyjskiej - mówił.

Z kolei pod koniec 2025 r. wybuchła afera z córką Gładyra, która miała być prześladowana w jednym z prywatnych liceów w Warszawie. - Czekamy jeszcze na finalne rozwiązanie, ale na szczęście, od strony psychologicznej córka już jest w normalnym stanie i chodzi do tej szkoły. Odeszło chyba kilku uczniów, którzy byli inicjatorami całej sytuacji. Jakby na to nie patrzeć, to jest to bardzo dobra szkoła i córka jest znów szczęśliwa. Cała sprawa zaś toczy się swoim biegiem i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie - komentował siatkarz w rozmowie z Agnieszką Niedziałek.