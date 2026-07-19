Polacy przegrywali już 0:1 i 16:20. Wielki powrót w hicie z Francją

Po kilku nie do końca udanych tygodniach, choć tylko z dwoma porażkami w ośmiu meczach, wyglądało w końcu na to, że Polacy zaczynają się rozpędzać w tegorocznej Lidze Narodów. Do gry wrócili już praktycznie wszyscy nasi najlepsi zawodnicy, poza wciąż leczącym uraz Jakubem Kochanowskim, a Polacy w Chicago najpierw rozbili 3:0 Bułgarię, a potem Brazylię. Zapewnili sobie tym awans do fazy finałowej LN. Wciąż byli jednak w walce o jak najwyższe miejsca na koniec fazy zasadniczej. Pierwsza lokata już uciekła, bo Japończyków przeskoczyć nie możemy, ale druga... to już co innego. Potrzeba jednak było wygranej z Francją, która z bilansem 5-5 nie miała już szans na awans.
Początek meczu nie był dobry. Kewin Sasak dał się dwa razy zablokować, był problem z przyjęciem i Francja szybko odskoczyła na 5:9. Potem było jeszcze gorzej. Po aż trzech z rzędu asach Antoine'a Brizarda było już 6:14! Nic się Polakom nie kleiło. Ani przyjęcie, ani atak. Blok nas ciut dłużej utrzymał przy życiu w pierwszym secie, ale to była partia sromotnie przegrana. Konkretniej mówiąc 17:25. Polacy potrzebowali zapomnieć, że się wydarzyła i musieli kompletnie zrestartować grę.
Drugi set wyglądał już nieco lepiej, nie daliśmy się Francuzom od razu zaskoczyć, a atak funkcjonował lepiej. Oczywiście nie było też idealnie, bo nie mogliśmy odskoczyć rywalom i wynik długo trzymał się blisko remisu. Niestety znów przyszedł moment, w którym zawiodło nas przyjęcie. Henno najpierw posłał asa, a potem kolejny serwis taki, że rywale nas skontrowali. Przez to zrobiło się już 16:20. Wydawało się, że kolejny set jest przegrany, ale Polacy się nie poddali!
Właśnie od stanu 16:20 zaczęła się nasza kapitalna seria. Kilka dobrych obron, dwa potężne bloki Bartłomieja Lemańskiego i dobre zagrywki Artura Szalpuka sprawiły, że Polacy zdobyli aż sześć punktów z rzędu, wychodząc na prowadzenie 22:20! Totalnie niespodziewany zwrot akcji, ale wykorzystany przez naszą reprezentację, bo ostatecznie po wielkiej remontadzie ten set poszedł na nasze konto wynikiem 25:22!
Mogliśmy mieć nadzieję, że taki powrót odmieni naszą grę na dobre. Faktycznie początek trzeciego seta był dla nas najlepszym z dotychczasowych. Dobry atak i asy serwisowe Leona oraz Lemańskiego sprawiły, że wyszliśmy na trzypunktowe prowadzenie. Co więcej, utrzymywaliśmy ten zapas przez dłuższy czas, a po kolejnym asie Leona odskoczyliśmy na 18:14. Zdarzało się Francuzom wygrać ze dwie piłki z rzędu, ale ilekroć tak się działo, Polacy reagowali. Efekt? 25:21 i prowadzenie naszej kadry w tym spotkaniu.
To ewidentnie złamało morale rywali, bo w czwartym secie straszliwie się gubili. Za to Polacy się bawili czy to na ataku, czy na zagrywce. Blok też nie miał sobie nic do zarzucenia. Szybciutko odskoczyliśmy na 11:5 i wjechaliśmy na autostradę do zwycięstwa. Zdarzył nam się moment dekoncentracji, bo z 14:7 zrobiło się 14:11. Środkowa część tego seta była w naszym wykonaniu nieco szarpana, ale przewagę 3-4 punktów trzymaliśmy. Trzymaliśmy, a w końcówce jeszcze powiększyliśmy, bo czwartego seta Polacy wygrali 25:18, a cały mecz 3:1!