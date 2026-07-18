Horror w meczu Polaków o mistrzostwo Europy!

Polscy siatkarze świetnie przebrnęli przez fazę grupową mistrzostw Europy do lat 18 we Włoszech. Biało-Czerwoni odnieśli komplet siedmiu zwycięstw i przegrali tylko dwa sety! (3:1 z Turcją i Włochami). Dzięki temu wygrali grupę 1, a w półfinale pokonali Bułgarię po pasjonującym meczu 3:2 (19:25, 25:19, 33:35, 25:17, 15:10).

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Wielki sukces polskich siatkarzy. Zdobyli mistrzostwo Europy!

Polacy w meczu o złoto zmierzyli się z Francją, która w półfinale wygrała 3:2 z Włochami, a wcześniej w fazie grupowej odniosła sześć wygranych i przegrała tylko 1:3 z Bułgarią.

Początek meczu był dobry dla Polaków, którzy prowadzili 13:10. Wtedy jednak po dwóch nieudanych atakach środkowego Marcela Biernikowicza i bloku na atakującym Adamie Potempie było 14:13 dla Francji. Trójkorolowi poszli za ciosem i po ataku w kontrze leworęcznego przyjmującego, mającego polskie korzenie Matteo Mrozka prowadzili 21:18. Właśnie on atomową zagrywką dał też Francuzom piłkę setową na 24:20. Przy stanie 24:22 Arkadiusz Wlazły, syn legendy polskiej siatkówki - Mariusza, zepsuł zagrywkę i Polacy przegrywali 0:1 w setach.

Niestety dla nich, fatalnie też zaczęli drugą partię, bo było aż 5:10. Wtedy przerwę wziął trener Jacek Nawrocki, a po chwili na zagrywkę wszedł Wlazły. Pole serwisowe opuścił przy stanie 10:11. Potem doszło do pasjonującej końcówki. Przy stanie 23:23 Francuzi zepsuli zagrywkę, a po chwili Wlazły posłał asa i było 1:1 w setach.

W trzeciej partii Polacy prowadzili aż 18:11. Wtedy na zagrywkę powędrował Antonin Bonnard. Po jego mocnych serwisach zrobiło się tylko 18:17. Doszło do gry na przewagi. Przy stanie 26:26 najpierw Potempa skończył trudny atak z prawego skrzydła, a po chwili skutecznie obił blok Francuzów w kontrze i Polacy byli jeden set od zdobycia złotego medalu.

Nasz zespół dobrze rozpoczął czwartą partię (6:2, 8:4, 11:6). Francuzi nie poddawali się i potrafili odrobić niemal wszystkie straty, bo przegrywali tylko 21:22. Końcówka należała jednak znów dla Polaków. Przy stanie 23:21 piłkę meczową dał świetnym serwisem Cezary Ślusarz, a po chwili po skutecznej akcji na siatce, Biało-Czerwoni oszaleli z radości, bo zostali mistrzami Europy. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Potempa - 24. ale cichym bohaterem meczu był Arkadiusz Wlazły.

- Bohater Arek Wlazły. Co to jest za niezwykła historia i to jeszcze z pola serwisowego...Utalentowany Wlazły pojawił się na boisku w trudnym momencie drugiego seta i fantastyczną pracą z pola serwisowego dał naszej drużynie kluczową serię, dzięki której wróciliśmy do tego spotkania. Joker Arek Wlazły - podsumoował w serwisie X miłośnik siatkówki Jakub Balcerzak.

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W meczu o trzecie miejsce Bułgaria wygrała z Włochami 3:0 (25:19, 25:19, 25:23).

Polska - Francja 3:1 (22:25, 25:23, 28:26, 25:21)