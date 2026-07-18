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Jest pięknie! Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Brazylia

Polscy siatkarze wygrali po raz ósmy na parkietach Ligi Narodów. Rozbicie Brazylii 3:0 sprawiło, że Biało-Czerwoni zapewnili sobie awans do najlepszej ósemki turnieju. Tak prezentuje się tabela rozgrywek po okazałym zwycięstwie podopiecznych Nikoli Grbicia.
Polska - Brazylia, Liga Narodów siatkarzy
Fot. materiały prasowe FIVB, Volleyball World

Reprezentacja Brazylii podczas tegorocznej Ligi Narodów nie zachwyca. To jednak wciąż Brazylia, więc polscy siatkarze musieli w trakcie meczu z "Canarinhos" mieć się na baczności. Problemów jednak podopieczni Nikoli Grbicia nie mieli na parkiecie niemalże żadnych.

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Pierwszą partię Biało-Czerwoni wygrali mimo kontroli Brazylijczyków nad wynikiem. W końcówce udało się wyjść na prowadzenie, karcąc tym samym popełniających kolejne błędy rywali. Ostatecznie skończyło się 25:22, co dało podwaliny do kolejnych setów na korzyść naszych siatkarzy. Druga odsłona była bardzo wyrównana, ale błysk polskich gwiazd sprawił, że znów była szczęśliwa dla podopiecznych Nikoli Grbicia - tym razem wynik brzmiał 28:26. Decydujący set był już spokojny - olbrzymia swoboda Polaków na parkiecie sprawiła, że ci wygrali 25:19 i przypieczętowali triumf bez straty seta nad "Canarinhos".

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Tak okazałe zwycięstwo oznacza jednak nie tylko dołożenie do własnego dorobku trzech oczek. Dzięki wygranej Biało-Czerwoni przypieczętowali awans do najlepszej ósemki Ligi Narodów, czyli turnieju finałowego w chińskim Ningbo. I to na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej.

Polacy uciekli punktowo od Turków i Bułgarów, a także zapewnili sobie przewagę nad prezentującą się naprawdę świetnie Ukrainą, dzięki większej liczbie wygranych meczów. Tuż po zakończeniu spotkania z Brazylią podopieczni Nikoli Grbicia wskoczyli na trzecią lokatę, ustępując jedynie USA i Japonii. Na koncie Biało-Czerwonych widnieją 23 punkty.

Amerykanie mają 25 oczek i tyle samo, bo dziesięć rozegranych meczów. Z gospodarzami turnieju w Chicago zmierzymy się w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej. Japonii, która ma w dorobku 27 punktów, pozostał już tylko mecz przeciwko Argentynie. I patrząc na formę "Albicelestes", siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni mają olbrzymią szansę, by do Final 8 awansować bez choćby jednej porażki.

Na ten moment w czołowej siódemce, która zagra w Chinach (gospodarze zajmują ostatnie, 18. miejsce), znajdują się również Słowenia (10 meczów / 20 pkt), Turcja (10 / 19), Włochy (10 / 20) i Ukraina (11 / 20). Szanse na awans wciąż mają Bułgarzy i - jeśli im się poszczęści - Brazylijczycy.

Reprezentacja Polski rozegra jeszcze dwa spotkania. Pierwsze rozpocznie się w sobotę 18 lipca o godz. 23:00, a rywalem Biało-Czerwonych będzie Francja. Starcie z Amerykanami z kolei zaplanowano na poniedziałek 20 lipca o godz. 3:00. Relacje tekstowe na żywo śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Brazylia:

  1. Japonia - 11 meczów, 27 pkt, bilans setów: 33:15
  2. USA - 10, 25 pkt, 28:10
  3. Polska - 10, 23 pkt, 28:14
  4. Słowenia - 10, 20 pkt, 26:16
  5. Turcja - 10, 19 pkt, 24:15
  6. Włochy - 10, 20 pkt, 24:17
  7. Ukraina - 11, 20 pkt, 24:19
  8. Bułgaria - 10, 17 pkt, 21:19
  9. Brazylia - 11, 16 pkt, 20:21
  10. Serbia - 10, 15 pkt, 17:19
  11. Francja - 10, 13 pkt, 19:21
  12. Niemcy - 10, 13 pkt, 19:23
  13. Iran - 11, 11 pkt, 17:27
  14. Argentyna - 10, 10 pkt, 18:25
  15. Kuba - 11, 10 pkt, 15:26
  16. Belgia - 11, 9 pkt, 14:28
  17. Kanada - 11, 10 pkt, 19:31
  18. Chiny - 11, 4 pkt, 10:30

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