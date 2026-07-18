Ależ zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów! Pokaz siły. Tak przypieczętowali awans

W nocy polskiego czasu naprawdę było się czym zachwycać. Polacy zagrali w Chicago jeden z najlepszych dotychczasowych meczów tego sezonu. Byli wyraźnie lepsi od Brazylijczyków i tylko chwilami pozwalali im grać ze sobą na równi. Rywale popełniali błędy, a polski zespół w wielu elementach błyszczał. To wystarczyło, żeby wygrać już w trzech setach.

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Dotąd Polacy mieli bardzo dobry bilans meczów z Brazylią za kadencji Nikoli Grbicia. Wygrali aż siedem razy przy dwóch porażkach. Te dwa mecze, gdy im nie poszło, to właśnie poprzednie spotkania z tym przeciwnikiem w pierwszej fazie Ligi Narodów. Zarówno w 2024 i 2025 roku przegrywali z nim w czterech setach. W kluczowych momentach sezonu w ostatnich latach lepsi byli jednak biało-czerwoni - choćby w półfinale LN, po którym Polacy wygrali te rozgrywki rok temu.

W tym roku Brazylijczycy mieli jednak dość duże problemy już na tym etapie gry w Lidze Narodów. W ostatnich sześciu meczach przegrali aż cztery razy, w tym trzy mecze z rzędu ze Słowenią, Ukrainą i Włochami. Polakom szło lepiej - wygrali siedem z dziewięciu wcześniejszych spotkań.

Zaczęliśmy sobotni mecz bez Wilfredo Leona na boisku. W przyjęciu na pierwszego seta wyszli Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, na środku Jakub Nowak i Bartłomiej Lemański, na rozegraniu Marcin Komenda, w ataku Bartłomiej Bołądź, a jako libero Jakub Popiwczak.

Brazylijczycy mieli kontrolę, ale to Polacy ich złamali

Leon pojawił się dopiero, gdy Grbić wprowadził go na krótką zmianę zadaniową na zagrywce w połowie partii. Semeniuk i Fornal radzili sobie jednak dobrze, nie było czuć, że Leona nam brakuje. Jeśli w którymś elemencie to właśnie przy serwisie. W nim oba zespoły chciały ryzykować, co od samego początku rodziło sporo błędów.

Bardzo długo kontrolę nad grą utrzymywali Brazylijczycy. Od pierwszych piłek prowadzili i w pewnym momencie doszli do trzech punktów przewagi (10:7). Polacy musieli gonić i udało im się to dopiero po bloku Nowaka i asie Fornala - zrobiło się 18:18. Niedługo później po raz pierwszy wyszli na prowadzenie, było 20:19.

W końcówce to Polacy lepiej panowali nad nerwami. Brazylijczycy zajmowali się kłótniami z sędzią, popełniali kolejne błędy i tak w zasadzie sami stworzyli zawodnikom Grbicia szansę na wygranie tej partii. Oni bardzo szybko i bezlitośnie ją wykorzystali. Przy pierwszej piłce setowej Popiwczak świetnie wybronił piłkę po ataku rywali, a akcję obiciem brazylijskiego bloku wykończył Fornal.

Tak przyjmujący jakby złamał naszych rywali. Choć przebieg całego seta na to by nie wskazał, Polacy wygrali go dość pewnie - do 22. I widać było, że przez to spadły morale Brazylijczyków.

Polacy błyszczeli. Po ataku Semeniuka Grbić aż ruszył na boisko

Oni po powrocie na parkiet wyglądali, jakby jeszcze nie pozbierali się po pierwszym ciosie zadanym przez Polaków. A tu już nadchodziły kolejne. Błąd rywali na zagrywce, wygrana przepychanka na siatce Nowaka, as Semeniuka i wszystko zaczęło się od trzypunktowego prowadzenia. Przy tak dużych problemach po drugiej stronie siatki Polakom wystarczało, że nie pozwolą się dogonić. I choć brazylijski zespół kilka razy był blisko, to nie doprowadzał do wyrównania.

A Polacy wręcz błyszczeli. Tak jak Kamil Semeniuk, który jedną z ataków skończył po sytuacyjnej wystawie, gdy ta bezpańsko zawisła w powietrzu. Nikola Grbić, widząc, że piłka po uderzeniu jego zawodnika wpadła w boisko, aż ruszył na nie zza linii i wyraźnie zadowolony poklepał Semeniuka po plecach. Po chwili dla równowagi wściekał się jednak, gdy to Polakom wpadała znad siatki piłka zagrana przez Brazylijczyków w strefę konfliktu. Najważniejsze jednak, że jego siatkarze nie tracili rytmu.

Niczego nie zaburzały także zmiany dokonywane przez Grbicia. Gdy na boisko wszedł środkowy Szymon Jakubiszak to zdobył dwa punkty i wyglądał, jakby był gotowy do gry w każdym momencie. A Tomasz Fornal czuł się tak swobodnie, że swój siódmy punkt w spotkaniu zdobył efektowną kiwką oburącz przez plecy. Nic nie zapowiadało tego, że to zawodnikom Grbicia mogłaby się tu stać jakaś krzywda. Brazylijczycy starali się dotrzymywać tempa naszej drużynie, ale zbyt często gubili się, żeby realnie zagrozić Polakom. Aż do końcówki seta.

Wtedy dostali swoją szansę - gra toczyła się punkt za punkt od remisu 20:20. I tu Brazylijczycy potrafili grać z naszym zespołem na równi, ale nawet przez moment nie przejęli inicjatywy. Nie mieli kontroli nad tym, co działo się na boisku. Nawet gdy wydawało się, że zyskają setbola, Polacy wyciągnęli z rękawa challenge, który udowodnił, że Bartłomiej Bołądź jednak obił piłkę o ich blok, a nie uderzył bezpośrednio w aut. I choć Canarinhos obronili trzy pierwsze piłki setowe, to czwarta dała już zwycięstwo Polakom. Po ofiarnej obronie trudną piłkę znów zaatakował Semeniuk - w taki sposób, że rywale nie spodziewali się jej powrotu na drugą stronę boiska i już nie zdołali jej podbić. Wynik brzmiał: 28:26 i 2:0.

Zwycięstwo bez straty seta i awans do finałów

W idealnym świecie Polacy pewnie wygraliby tę drugą partię wyraźniej. Na to wskazywało to, jak do pewnego momentu przeważali nad Brazylijczykami. Nieco za często męczyli się w obronie i popełniali błędy na zagrywce, ale najważniejsze pozostawało to, że nie dawali rywalom dużo przestrzeni do myśli o odwróceniu losów spotkania. Postawili Brazylię pod ścianą.

I tego muru nasi rywale nie byli w stanie skruszyć. Po udanym początku trzeciej partii - Polacy prowadzili 8:4 - w grafice telewizyjnej wskazano, że przewidywane szanse naszych rywali, żeby jeszcze wygrać w tym spotkaniu to sześć procent. Nie było się czemu dziwić, bo to nasi zawodnicy mieli większą swobodę i jakość w grze. W trzecim secie przewaga osiągnięta przez Polaków - pięć punktów od stanu 12:7 - mówiła sama za siebie.

Udało się ją jeszcze powiększyć - do sześciu punktów, gdy już czwartego asa w tym meczu dołożył Tomasz Fornal - najlepiej punktujący wśród Polaków, razem z Semeniukiem zdobyli po 13 punktów. Na chwilę na boisku pojawił się jeszcze Wilfredo Leon, ale tym razem jego wejście na zagrywkę nie przyniosło niczego szczególnego. Nie musiało. Polacy zyskali sześć piłek meczowych i zakończyli spotkanie już przy drugiej. Punkt ze środka zdobył Szymon Jakubiszak, set zakończył się wynikiem 25:19, a mecz 3:0.

Dzięki zwycięstwu bez straty seta z Brazylijczykami Polacy właśnie zapewnili sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo. Tuż po meczu zajmują trzecie miejsce w tabeli pierwszej fazy rozgrywek - z ośmioma zwycięstwami i 23 punktami. Do finałów awansuje osiem drużyn, w tym gospodarze z Chin. Żeby zagrać w Ningbo trzeba się znaleźć w najlepszej siódemce - a Polaków nie wyrzucą z niej już ani Brazylijczycy, ani Bułgarzy. Nie przeskoczą ich też Ukraińcy, którzy do tej pory mogli jeszcze teoretycznie stwarzać zagrożenie. Utrzymanie w Top8 jest pewne, ale wydaje się, że teraz polski zespół powalczy o lepsze rozstawienie do ćwierćfinału.

Z perspektywy polskiego kibica kadra Nikoli Grbicia w sobotę zagra dwa mecze jednego dnia. O 23:00 czasu polskiego zmierzy się bowiem z Francuzami. W Chicago mecz z Brazylią skończył się jednak przed 22 w piątek. Turniej w USA zakończą za to w poniedziałek 20 lipca o 3:00 czasu polskiego meczem z gospodarzami.