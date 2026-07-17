Gwiazda polskiej kadry zmieniła klub. To już oficjalne

Magdalena Stysiak ostatnie kilka lat spędziła w Turcji, gdzie reprezentowała barwy Fenerbahce oraz Eczacibasi. W tym kraju udało jej się wygrać Puchar Turcji (2025, 2026), zajmowała też każdą pozycję na ligowym podium. Na zakończenie poprzedniego sezonu zagrała też w finale Ligi Mistrzyń - w nim przegrała 1:3 z innym tureckim zespołem, Vakifbankiem.

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Stysiak zmieniła klub. Tam teraz zagra

W karierze Magdaleny Stysiak znów następuje spory zwrot. Polska siatkarka przeprowadzi się za ocean, a dokładniej do Brazylii, gdzie związała się z Osasco Voleibol Clube.

"Witamy w Liberatti! Z Polski do jednej z największych drużyn siatkarskich świata. Magdalena Stysiak dołącza!" - poinformował klub w mediach społecznościowych.

Osasco Voleibol Clube to jeden z najlepszych klubów w historii Brazylii, sześciokrotny mistrz tego kraju, który ostatni raz cieszył się ze zwycięstwa w sezonie 2024/25. Mniej udany był poprzedni sezon, w którym Osasco zajęło czwarte miejsce w tabeli. Zadaniem Stysiak będzie pomoc w powrocie na szczyt.

Z transferu polskiej siatkarki zadowoleni są kibice, o czym świadczą komentarze w mediach społecznościowych. "Witaj królowo, wciąż nie mogę uwierzyć, że to prawda" - czytamy w jednym z nich. "Kontrakt roku!" - dodaje kolejny.

"Co za rewelacyjny transfer. Gratulacje dla Osasco - z pewnością wzbogaci ona naszą Superligę. To zawodniczka ogromnej klasy!" - stwierdził profil Elite Do Volei na Instagramie. "Największy i najlepszy transfer w Superlidze! Osasco naprawdę zabłysnęło. Witaj gwiazdo" - cieszy się z przyjścia Polki inny fan.

Teraz przed Magdaleną Stysiak siatkarskie mistrzostwa Europy, które dla Polski rozpoczną się 22 sierpnia meczem z Węgrami. Biało-Czerwone będą próbowały poprawić nastroje kibiców po tym, jak nie awansowały do turnieju finałowego Ligi Narodów. W grupie Polek znajdują się jeszcze Turcja, Niemcy, Węgry, Słowenia i Łotwa.