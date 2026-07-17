33:35 w trzecim secie. Ależ mecz Polaków o finał ME

Polscy siatkarze w rewelacyjnym stylu przebrnęli przez fazę grupową mistrzostw Europy do lat 18 we Włoszech - odnieśli komplet siedmiu zwycięstw i stracili tylko dwa sety (z gospodarzami i Turcją). Dzięki temu wygrali grupę 1, a w półfinale wpadli na Bułgarię, drugą w grupie 2 (bilans 5-2, 16 pkt).

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Polscy siatkarze zagrali o finał mistrzostw Europy U-18. Bułgarzy postawili twarde warunki

Początkowo żadna z drużyn nie miała dużej przewagi. Dopiero od stanu 12:12 zaczęli dominować Bułgarzy, którzy w końcu doprowadzili do wyniku 20:13. Potem już nie dali się dogonić, finalnie zwyciężyli 25:19.

Otwarcie drugiej partii też należało do Bułgarii, która jednak nie wypracowała tak dużej przewagi jak wcześniej. I znów przy stanie 12:12 sytuacja zaczęła się zmieniać, tym razem na korzyść Polaków. Oni od remisu 15:15 zaczęli odskakiwać, a skończyło się ponownie 25:19.

Trzeci set zaczął się podobnie jak drugi - znów przewaga bułgarskich siatkarzy, tym razem nawet nieco większa (czteropunktowa), aż od rezultatu 9:9 inicjatywę przejęła Polska. Nie na długo, bo zaraz zrobiło się 15:15, a od tego momentu prowadzenie przechodziło z rąk do rąk.

Pierwszy setbol, a nawet dwa (24:22) mieli Bułgarzy, lecz nie popisali się skutecznością. Nie wykazali się nią również wtedy, gdy konieczna była gra na przewagi. W końcu zawodnicy prowadzeni przez Jacka Nawrockiego "przełamali" i wyszli na 30:29. Jednak im także brakowało wykończenia ostatniej akcji, a próbowali czterokrotnie. W końcu zrobił się remis 33:33 i rywale pokazali, że wyciągnęli wnioski - dwa punkty z rzędu dały im triumf 35:33.

Polacy przegrali seta 33:35. Mocarna odpowiedź dała im tie-break, a w nim ugrali finał

Odpowiedź polskich siatkarzy na to niepowodzenie była fantastyczna. Od początku do samego końca czwartej partii dominowali, a szybko wyszli aż na 10:1! Potem nieco spuścili z tonu, by następnie jeszcze podkręcić tempo - różnica była nawet 11-punktowa, a skończyło się 25:17. To oznaczało tie-break.

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Polacy "ustawili" sobie dodatkową część, obejmując prowadzenie 4:0. I ani przez moment nie pozwolili rywalom nawet marzyć o powrocie do wyrównanej rywalizacji - od stanu 11:3 doprowadzili mecz do szczęśliwego dla nich końca.

Mistrzostwa Europy do lat 18, półfinał: Polska - Bułgaria 3:2 (19:25, 25:19, 33:35, 25:17, 15:10)

Finałowymi rywalami polskich siatkarzy będą Włosi lub Francuzi, którzy zagrają w piątek wieczorem. Z kolei mecze medalowe odbędą się w sobotę - o godz. 17:00 o brąz, natomiast o godz. 19:30 o złoto.