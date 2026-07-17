Tak gra sensacja Ligi Narodów! Kto nie wygrywa 3:0...

Liga turecka jest jedną z najsilniejszych lig na świecie, co potwierdza trzecie miejsce w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów przez Ziraat Bankkart Ankara. Ich męska reprezentacja - w przeciwieństwie do żeńskiej, nie jest już tak silna. Dopiero w 2023 roku wygrali turniej Challenger Cup w Dosze i uzyskali prawo do wzięcia udziału w Lidze Narodów 2024. Pokonali wówczas Katar 3:2.

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Początki Turcji w Lidze Narodów

Jednak w swoim debiucie nie poszło im najlepiej - nie udało im się nawiązać równej walki z czołówką i zajęli ostatnie, 16. miejsce. Jednak uratowały ich zmiany regulaminowe, ogłoszone przez władze światowej siatkówki. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zreformowała VNL i od sezonu 2025 powiększyła z 16 do 18 liczbę zespołów biorących udział w rozgrywkach. Tylko dlatego ostatnia Turcja nie została zdegradowana.

W kolejnym sezonie tureccy siatkarze dostali kolejną szansę na rywalizację z najlepszymi bez konieczności ponownego grania w turnieju Challenger Cup. Mimo że nie poszło im najlepiej, to zajęli bezpieczne 16. miejsce i zachowali miejsce w VNL.

Przełomowy sezon reprezentacji Turcji w Lidze Narodów

Ten sezon jest dla nich przełomowy, choć nie zaczął się najlepiej, bo od porażki z USA. Później pokonali Francuzów, którzy są w dołku, by następnie polec z Włochami. W obecnym sezonie VNL z 2026 roku oglądamy na parkietach zupełnie inny zespół, co odbiło się na wynikach. W sumie - do piątku, 17 lipca zanotowali siedem zwycięstw - z Francją, Kanadą, Chinami, Argentyną, Belgią i Serbią. Polegli tylko trzykrotnie - ze Stanami Zjednoczonymi, Włochami i Polską.

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To pozwoliło im marzyć o awans do Final Eight. W piątek grali trzeci od końca mecz, a ich rywalem byli Ukraińcy, którzy również pretendują do awansu do turnieju finałowego VNL. To starcie od samego początku było bardzo zacięte - Turcy prowadzili nawet trzema "oczkami" (9:6), ale roztrwonili tę przewagę na rzecz Ukraińców. Dopiero po grze na przewagi Ukraińcy zatriumfowali w tej partii 27:25.

Comeback w starciu z Ukrainą i realna szansa na awans do Final Eight VNL

Drugi set zakończył się triumfem Ukrainy 25:20, co stawiało ich w trudnym położeniu. Jednak Turcy nie zamierzali się poddawać. W trzecim secie wyszarpali zwycięstwo 25:23 i wrócili do gry. W myśl starego siatkarskiego porzekadła: "kto nie wygrywa 3:0, ten przegrywa 2:3" Turcy rozbili zmęczonych Ukraińców 25:16 i doprowadzili do tie-breaka. W nim również okazali się lepsi 15:11, dzięki czemu odwrócili wynik tego spotkania z 0:2 na 3:2.

Dzięki temu siódmemu zwycięstwu uplasowali się na czwartym miejscu w tabeli VNL - za takimi potęgami jak Polska, USA i Japonia. To sprawiło, że po raz pierwszy w dziejach sprawa awansu do Final Eight stała się dla nich realnym, namacalnym celem sportowym.

Sensacyjne, ważne zwycięstwa i regularne punktowanie przełożyły się na awans w rankingu FIVB. Przyczynił się do tego m.in. Slobodan Kovac, który w trakcie sezonu reprezentacyjnego 2025 przejął drużynę i podjął się misji odbudowy Turcji. Skok do czołowej dziesiątki (9. miejsce) to jasny sygnał dla rywali, że Turcja nie jest już siatkarskim Kopciuszkiem i przestała być dostarczycielem punktów, a stała się niezwykle groźnym, równorzędnym przeciwnikiem dla wszystkich, nawet siatkarskich potęg.

Teraz Turcy będą musieli udowodnić swoją wartość w ostatnich spotkaniach ze Słowenią i Iranem. W tej fazie turnieju każdy wygrany set i każdy mały punkt mogą zadecydować o ostatecznym układzie tabeli. Na ich wpadkę liczy m.in. Brazylia, która mimo sześciu zwycięstw na koncie wciąż musi drżeć o awans do finałów VNL. Tak samo reprezentacje Ukrainy i Włoch, które na razie - z sześcioma zwycięstwami na koncie - plasują się na miejscach premiowanych grą w finałach.