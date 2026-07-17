Liga Narodów. Polska - Brazylia. O której godzinie mecz? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA]

Polscy siatkarze w pierwszym meczu turnieju VNL w Chicago pewnie pokonali Bułgarię 3:0. W poprzednich dwóch weekendach podopieczni Nikoli Grbicia zanotowali sześć zwycięstw i dwie porażki. Lepsi od naszej reprezentacji byli Słoweńcy (2:3) oraz niepokonana jak dotąd, liderująca w tabeli Ligi Narodów Japonia (2:3).

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Polska - Brazylia w Lidze Narodów siatkarzy. Gdzie obejrzeć?

Do Stanów Zjednoczonych wicemistrzowie olimpijscy udali się w najsilniejszym jak dotąd składzie. Jednocześnie serbski szkoleniowiec zdecydował się wziąć alternatywnie trzeciego rozgrywającego (Marcela Bakaja) oraz piątego środkowego (Jakuba Majchrzaka). Stało się tak w obliczu urazów Jana Firleja oraz Jakuba Kochanowskiego. O ile rozgrywający PGE Projektu Warszawa zmaga się z mniejszymi dolegliwościami, o tyle w przypadku środkowego Aluronu CMC Warty Zawiercie mówimy o przeciągających się problemach z kolanem. Po spotkaniu z Bułgarią sam zainteresowany przyznał, iż nie zobaczymy go na parkiecie w Chicago. Ponadto po powrocie do kraju najpewniej podda się drobnemu zabiegowi, który ma pomóc mu w powrocie na parkiet, o czym pisaliśmy na łamach Sport.pl: Fatalne wiadomości dla reprezentacji Polski. Kochanowski ogłosił.

Reprezentacja Brazylii również zmaga się z problemami. W przypadku kadry prowadzonej przez legendarnego Bernardo Rezende mówimy tutaj o falującej dyspozycji. W pierwszym spotkaniu w USA "Canarinhos" gładko ograli mistrzów olimpijskich Francuzów 3:0, lecz w drugim starciu - tym razem z gospodarzami dzielnie walczyli tylko w pierwszym secie, który i tak finalnie padł łupem siatkarzy Karcha Kiraly'ego. W dwóch kolejnych odsłonach dominacja "Jankesów" była niepodważalna, w efekcie czego spotkanie zakończyło się w trzech setach - 3:0 dla USA.

Polska - Brazylia. Liga Narodów. O której godzinie mecz?

Porażka ekipy z Ameryki Południowej sprawiła, iż znaleźli się oni poza najlepszą "siódemką" w tabeli VNL. To właśnie te ekipy, które znajdą się w tym gronie zagrają w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo w finałowym turnieju Ligi Narodów. Udział w turnieju zapewniony mają gospodarze - Chiny, którzy zajmują... ostatnie miejsce w rozgrywkach.

W ubiegłym roku Polacy zagrali z Brazylią w półfinale Final 8. Wówczas nasi siatkarze nie dali szans rywalom, pewnie triumfując 3:0. Ten sam wynik powtórzyli kolejnego dnia w finale przeciwko reprezentacji Włoch, sięgając tym samym po trofeum drugi raz w historii.

Mecz Polska - Brazylia odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, 18 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat oraz Polsat Sport 1. Ponadto starcie obydwu zespołów będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go.