Powrót na stronę główną

Klęska Brazylii w Lidze Narodów. Mecz z Polską na wagę awansu

Reprezentacja Brazylii przegrała w Chicago z USA 0:3 w meczu Ligi Narodów siatkarzy. Dla "Canarinhos" była to czwarta porażka w tegorocznych rozgrywkach. Tym samym podopieczni Bernardo Rezende do ostatniego meczu będą drżeć o awans do Final 8 w Ningbo.
Brazylia - Francja, VNL 2026
Fot. Volleyball World

Brazylijczycy udanie rozpoczęli tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów siatkarzy. W pierwszych czterech spotkaniach pokonali kolejno Iran, Belgię, Serbię oraz Argentynę. W drugim turnieju niespodziewanie podopieczni Bernardo Rezende zanotowali aż trzy porażki: z Ukrainą, Włochami oraz Słowenią. Przełamanie nastąpiło w pięciosetowym boju z Kanadą, zakończonym zwycięstwem ekipy z Ameryki Południowej.

Zobacz wideo

Dobre złego początki

Podczas turnieju w Chicago "Canarinhos" pewnie pokonali w pierwszym spotkaniu mistrzów olimpijskich, reprezentację Francji 3:0. Gdy wydawało się, że Brazylia wraca na właściwe tory, na ich drodze stanęły Stany Zjednoczone, które w tych rozgrywkach doznały zaledwie dwóch porażek (2:3 z Włochami oraz Japonią).

Pierwsza partia hitowego starcia zaczęła się od pewnego prowadzenia gospodarzy turnieju. Podopieczni Karcha Kiraly'ego utrzymywali kilkupunktową przewagę do środkowej fazy seta (6:3, 9:5, 13:10). Wówczas rywale zdołali doprowadzić do wyrównania (14:14), a kolejno do emocjonującej końcówki, w której mieli nawet piłkę setową (23:24). Od tego momentu na parkiecie brylowali już tylko Amerykanie, którzy zdobyli trzy kolejne "oczka", zamykając premierową odsłonę - 26:24.

Dominacja USA nad Brazylią

Jeśli ktoś miał nadzieję, że w kolejnych partiach będziemy świadkami zaciętego boju, to srogo się rozczarował. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wrzuciła wyższy bieg w kolejnych dwóch odsłonach, zupełnie nie pozwalając na rozwinięcie skrzydeł rywalom. Dominacja przełożyła się na zwycięstwo w drugim secie w stosunku 25:19, a w trzecim 25:18.

USA - Brazylia 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)

Dzięki temu zwycięstwu USA zapewniło sobie awans do finałowych zmagań. Amerykanie są drugą drużyną, która jest już pewna gry w chińskim Ningbo obok reprezentacji Japonii.

Tym samym Brazylijczycy, którzy będą następnym rywalem reprezentacji Polski wypadli z czołowej "siódemki" w tabeli Ligi Narodów. Ósmym zespołem, który zagra w Final 8 będą Chiny, które zajmują ostatnie miejsce w zestawieniu. Natomiast ekipa z Ameryki Południowej będzie musiała pokonać Biało-Czerwonych w hitowym pojedynku oraz na zakończenie ograć wspomnianych Chińczyków, by zapewnić sobie awans do turnieju finałowego VNL.

Starcie Polaków z "Canarinhos" odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, 18 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Podopiecznych Nikoli Grbicia czekają ponadto pojedynki z Francją oraz USA - na zakończenie rywalizacji. Nasz zespół zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu zwycięstw i dwóch porażek. Zmagania w Chicago polscy siatkarze rozpoczęli od zwycięstwa 3:0 nad wicemistrzami świata, reprezentacją Bułgarii. 

Tabela Ligi Narodów siatkarzy:

  1. Japonia - 10 meczów, bilans meczów: 10 zwycięstw - 0 porażek, 24 punkty, bilans setów: 30:15
  2. Stany Zjednoczone - 10, 8-2, 19 pkt, 22:10
  3. Polska 9, 7-2, 20 pkt, 25:14
  4. Słowenia - 9, 7-2, 17 pkt, 23:16
  5. Włochy - 10, 6-4, 20 pkt, 24:17
  6. Ukraina - 10, 6-4, 19 pkt, 22:16
  7. Turcja - 9, 6-3, 17 pkt, 21:13
  8. Brazylia - 10, 6-4, 16 pkt, 20:18
  9. Serbia - 10, 5-5, 15 pkt, 17:19
  10. Bułgaria - 9, 5-4, 14 pkt, 18:18
  11. Francja - 10, 5-5, 13 pkt, 19:21
  12. Niemcy - 10, 4-6, 13 pkt, 19:23
  13. Iran - 10, 3-7, 11 pkt, 17:24
  14. Argentyna - 10, 3-7, 10 pkt, 18:25
  15. Belgia - 10, 3-7, 9 pkt, 14:25
  16. Kuba - 10, 2-8, 7 pkt, 12:26
  17. Kanada - 10, 1-9, 10 pkt, 19:28
  18. Chiny - 10, 1-9, 4 pkt, 9:27

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji