Klęska Brazylii w Lidze Narodów. Mecz z Polską na wagę awansu

Brazylijczycy udanie rozpoczęli tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów siatkarzy. W pierwszych czterech spotkaniach pokonali kolejno Iran, Belgię, Serbię oraz Argentynę. W drugim turnieju niespodziewanie podopieczni Bernardo Rezende zanotowali aż trzy porażki: z Ukrainą, Włochami oraz Słowenią. Przełamanie nastąpiło w pięciosetowym boju z Kanadą, zakończonym zwycięstwem ekipy z Ameryki Południowej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dobre złego początki

Podczas turnieju w Chicago "Canarinhos" pewnie pokonali w pierwszym spotkaniu mistrzów olimpijskich, reprezentację Francji 3:0. Gdy wydawało się, że Brazylia wraca na właściwe tory, na ich drodze stanęły Stany Zjednoczone, które w tych rozgrywkach doznały zaledwie dwóch porażek (2:3 z Włochami oraz Japonią).

Pierwsza partia hitowego starcia zaczęła się od pewnego prowadzenia gospodarzy turnieju. Podopieczni Karcha Kiraly'ego utrzymywali kilkupunktową przewagę do środkowej fazy seta (6:3, 9:5, 13:10). Wówczas rywale zdołali doprowadzić do wyrównania (14:14), a kolejno do emocjonującej końcówki, w której mieli nawet piłkę setową (23:24). Od tego momentu na parkiecie brylowali już tylko Amerykanie, którzy zdobyli trzy kolejne "oczka", zamykając premierową odsłonę - 26:24.

Dominacja USA nad Brazylią

Jeśli ktoś miał nadzieję, że w kolejnych partiach będziemy świadkami zaciętego boju, to srogo się rozczarował. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wrzuciła wyższy bieg w kolejnych dwóch odsłonach, zupełnie nie pozwalając na rozwinięcie skrzydeł rywalom. Dominacja przełożyła się na zwycięstwo w drugim secie w stosunku 25:19, a w trzecim 25:18.

USA - Brazylia 3:0 (26:24, 25:19, 25:18)

Dzięki temu zwycięstwu USA zapewniło sobie awans do finałowych zmagań. Amerykanie są drugą drużyną, która jest już pewna gry w chińskim Ningbo obok reprezentacji Japonii.

Tym samym Brazylijczycy, którzy będą następnym rywalem reprezentacji Polski wypadli z czołowej "siódemki" w tabeli Ligi Narodów. Ósmym zespołem, który zagra w Final 8 będą Chiny, które zajmują ostatnie miejsce w zestawieniu. Natomiast ekipa z Ameryki Południowej będzie musiała pokonać Biało-Czerwonych w hitowym pojedynku oraz na zakończenie ograć wspomnianych Chińczyków, by zapewnić sobie awans do turnieju finałowego VNL.

Starcie Polaków z "Canarinhos" odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, 18 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego. Podopiecznych Nikoli Grbicia czekają ponadto pojedynki z Francją oraz USA - na zakończenie rywalizacji. Nasz zespół zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu zwycięstw i dwóch porażek. Zmagania w Chicago polscy siatkarze rozpoczęli od zwycięstwa 3:0 nad wicemistrzami świata, reprezentacją Bułgarii.

Tabela Ligi Narodów siatkarzy: