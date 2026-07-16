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Japonia jest niemożliwa, wygrała przegrany mecz! Wciąż niepokonani. Oto tabela

Wydawało się, że nikt nie znajdzie sposobu na Japończyków, którzy podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów byli nie do pokonania. Jednak problemy pojawiły się w najmniej spodziewanym momencie. Siatkarze z Azji mierzyli się z Kanadyjczykami, którzy wygrali tylko jeden mecz na tym turnieju, a w ostatniej potyczce wypuścili z rąk zwycięstwo z Argentyną. Teraz sytuacja się powtórzyła. Prowadzili 2:0, ale pozwolili rywalom na comeback i wszystko musiało się rozstrzygnąć w tie-breaku.
Japonia - Kanada w Lidze Narodów
Materiały prasowe/Volleyball World

Japończycy są rewelacją tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. To jedyna niepokonana drużyna w tej edycji tego turnieju. Nawet panujący aktualnie mistrzowie świata - Włosi, nie dali rady ich zatrzymać i przegrali 2:3. "Do zaskakujących scen doszło w końcówce pierwszego seta meczu Japonia - Włochy w Osace. Azjatycka drużyna już cieszyła się z triumfu, kiedy trener rywali sprowadził ich na ziemię. Ostatecznie Japonia tego seta na koncie nie zapisała. Czy gospodarze zrehabilitowali się w kolejnych partiach? Owszem i to z nawiązką! Mistrzowie świata nie byli w stanie ich zatrzymać. Czy ktoś w ogóle to zrobi?" - zastanawiała się Agnieszka Piskorz, dziennikarka Sport.pl.

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Kanadyjczycy zaskoczyli Japonię w Lidze Narodów

Teraz Japończycy mierzyli się z Kanadą - groźną drużyną, ale plasującą się na szesnastym miejscu w tabeli VNL z jednym zwycięstwem. W ostatniej potyczce z Argentyną to oni wypuścili z rąk zwycięstwo, więc raczej nikt nie spodziewał się niespodzianki. Jednak Kanadyjczycy mieli inne plany na to spotkanie, przynajmniej na początku.

Kanadyjczycy szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie (1:4) i... sukcesywnie je powiększali. W pewnym momencie przewaga wzrosła do siedmiu "oczek" (9:16), co zwiastowało kłopoty. Japończycy szukali sposobu na odrobienie strat, ale ich rywale byli bardzo skuteczni i świetnie grali w obronie. W końcówce przypieczętowali triumf 25:18.

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Ten set powinien być jak policzek dla Japończyków, który zaczął wybudzać ich z pięknego snu, jakim jest tegoroczna edycja Liga Narodów. Jednak Kanada grała fantastyczne zawody. Siatkarze znów szybko odskoczyli na kilka punktów przewagi (5:9), a potem powiększyli ją do sześciu "oczek" (9:15). Kiedy wydawało się, że Japończycy zaczynają odrabiać straty (16:18), ich rywale ponownie wygrali trzy akcje z rzędu.

Tym razem końcówka była bardziej zacięta (20:23). Po następnej akcji Kanadyjczycy mieli setbola. Japończycy nie złożyli broni i niesamowicie się wybronili, doprowadzając do wyniku 24:24. To mógł być punkt zwrotny w całym meczu, ale Kanadyjczycy wzięli się w garść i zatriumfowali 24:26 w tej partii.

Kapitalny comeback Japonii

W trzecim secie Japończycy musieli coś zrobić, jeśli chcieli zostać w tym spotkaniu. Odskoczyli rywalom na trzy punkty (6:3), ale nie byli w stanie utrzymać go. Kanadyjczykom trochę zajęło odrabianie strat, ale w końcu mieli równowagę przy wyniku 13:13. W końcówce Japończycy ponownie odskoczyli na trzy "oczka" (22:19), ale Kanadyjczycy znów wyrównali - 22:22. Decydujące momenty były bardzo emocjonujące. Azjaci potrzebowali aż pięciu setboli, by przypieczętować triumf w tej partii (29:27).

Dzięki temu triumfowi Japończycy nabrali wiatru w żagle i w czwartej partii zaczęli od prowadzenia 4:0, a następnie odskoczyli na 11:5. Japończykom zaczęło wszystko wychodzić, a Kanadyjczycy zaczęli się mylić i przegrali do 19.

Wszystko musiało się rozstrzygnąć w tie-breaku. W nim lepsi okazali się Japończycy, którzy wygrali 15:11.

Japonia - Kanada 3:2 (18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11)

Tabela Ligi Narodów po meczu Japonia - Kanada:

  1. Japonia - 10 meczów, 24 punkty, bilans setów: 30:15
  2. Stany Zjednoczone - 9, 22 pkt, 25:10
  3. Polska 9, 20 pkt, 25:14
  4. Słowenia - 9, 17 pkt, 23:16
  5. Włochy - 10, 20 pkt, 24:17
  6. Ukraina - 9, 19 pkt, 21:13
  7. Turcja - 9, 17 pkt, 21:13
  8. Brazylia - 9, 16 pkt, 20:15
  9. Bułgaria - 9, 14 pkt, 18:18
  10. Niemcy - 9, 12 pkt, 17:20
  11. Serbia - 9, 12 pkt, 14:18
  12. Francja - 9, 10 pkt, 16:21

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