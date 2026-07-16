Japonia jest niemożliwa, wygrała przegrany mecz! Wciąż niepokonani. Oto tabela

Japończycy są rewelacją tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. To jedyna niepokonana drużyna w tej edycji tego turnieju. Nawet panujący aktualnie mistrzowie świata - Włosi, nie dali rady ich zatrzymać i przegrali 2:3. "Do zaskakujących scen doszło w końcówce pierwszego seta meczu Japonia - Włochy w Osace. Azjatycka drużyna już cieszyła się z triumfu, kiedy trener rywali sprowadził ich na ziemię. Ostatecznie Japonia tego seta na koncie nie zapisała. Czy gospodarze zrehabilitowali się w kolejnych partiach? Owszem i to z nawiązką! Mistrzowie świata nie byli w stanie ich zatrzymać. Czy ktoś w ogóle to zrobi?" - zastanawiała się Agnieszka Piskorz, dziennikarka Sport.pl.

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Kanadyjczycy zaskoczyli Japonię w Lidze Narodów

Teraz Japończycy mierzyli się z Kanadą - groźną drużyną, ale plasującą się na szesnastym miejscu w tabeli VNL z jednym zwycięstwem. W ostatniej potyczce z Argentyną to oni wypuścili z rąk zwycięstwo, więc raczej nikt nie spodziewał się niespodzianki. Jednak Kanadyjczycy mieli inne plany na to spotkanie, przynajmniej na początku.

Kanadyjczycy szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie (1:4) i... sukcesywnie je powiększali. W pewnym momencie przewaga wzrosła do siedmiu "oczek" (9:16), co zwiastowało kłopoty. Japończycy szukali sposobu na odrobienie strat, ale ich rywale byli bardzo skuteczni i świetnie grali w obronie. W końcówce przypieczętowali triumf 25:18.

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Ten set powinien być jak policzek dla Japończyków, który zaczął wybudzać ich z pięknego snu, jakim jest tegoroczna edycja Liga Narodów. Jednak Kanada grała fantastyczne zawody. Siatkarze znów szybko odskoczyli na kilka punktów przewagi (5:9), a potem powiększyli ją do sześciu "oczek" (9:15). Kiedy wydawało się, że Japończycy zaczynają odrabiać straty (16:18), ich rywale ponownie wygrali trzy akcje z rzędu.

Tym razem końcówka była bardziej zacięta (20:23). Po następnej akcji Kanadyjczycy mieli setbola. Japończycy nie złożyli broni i niesamowicie się wybronili, doprowadzając do wyniku 24:24. To mógł być punkt zwrotny w całym meczu, ale Kanadyjczycy wzięli się w garść i zatriumfowali 24:26 w tej partii.

Kapitalny comeback Japonii

W trzecim secie Japończycy musieli coś zrobić, jeśli chcieli zostać w tym spotkaniu. Odskoczyli rywalom na trzy punkty (6:3), ale nie byli w stanie utrzymać go. Kanadyjczykom trochę zajęło odrabianie strat, ale w końcu mieli równowagę przy wyniku 13:13. W końcówce Japończycy ponownie odskoczyli na trzy "oczka" (22:19), ale Kanadyjczycy znów wyrównali - 22:22. Decydujące momenty były bardzo emocjonujące. Azjaci potrzebowali aż pięciu setboli, by przypieczętować triumf w tej partii (29:27).

Dzięki temu triumfowi Japończycy nabrali wiatru w żagle i w czwartej partii zaczęli od prowadzenia 4:0, a następnie odskoczyli na 11:5. Japończykom zaczęło wszystko wychodzić, a Kanadyjczycy zaczęli się mylić i przegrali do 19.

Wszystko musiało się rozstrzygnąć w tie-breaku. W nim lepsi okazali się Japończycy, którzy wygrali 15:11.

Japonia - Kanada 3:2 (18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11)

Tabela Ligi Narodów po meczu Japonia - Kanada: