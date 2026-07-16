Leon i spółka grają w Chicago. Tak zareagowali na pytanie o Lewandowskiego

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli rywalizację w trzecim turnieju Ligi Narodów. W swoim pierwszym pojedynku w Chicago rozbili Bułgarów 3:0 (25:19, 25:17, 25:17). "Po słabszym wynikowo początku występu w Lidze Narodów Polacy wciąż jeszcze nie mogą być pewni występu w turnieju finałowym, ale za sprawą środowego zwycięstwa nad Bułgarami mocno się do niego przybliżyli. I wysłali rywalom sygnał ostrzegawczy przed najważniejszym turniejem tego roku" - opisywała na łamach Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

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Polski czas w Chicago

W ostatnim czasie polonia w Chicago ma spore powody do radości. Mogą śledzić poczynania siatkarzy, a ponadto zawodnikiem ich lokalnego klubu został Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski został już zaprezentowany w nowych barwach oraz odbył już pierwsze treningi.

Efekt transferu Polaka jest już widoczny, o czym świadczą słowa trenera i dyrektora sportowego Stanowego Związku Piłki Nożnej w Illinois Marka Radziszewskiego z rozmowy z TVP Sport. - Wszyscy jesteśmy podekscytowani, bo przychodzi do nas piłkarz wybitny – mamy się czym chwalić. Ceny biletów wzrosły i zaczęły znikać na nieznaną wcześniej skalę. Najtańsze wejściówki już nie kosztują 20 dolarów, tylko 60. Na niektóre sektory wyprzedano komplet sezonowych karnetów - powiedział.

- Do tej pory na każdy mecz Chicago mieliśmy w biurze sporą pulę biletów, ale na stadion chodziło niewiele osób albo robiło to sporadycznie. Kiedy ogłoszono, że Robert zadebiutuje w Chicago Fire 17 lipca w meczu z Vancouver, wejściówki zniknęły błyskawicznie, podczas gdy wcześniej mogłem je rozdawać. Teraz nie została ani jedna. To pokazuje, jak wszyscy tutaj w Chicago czekamy na Roberta i jego rodzinę - dodał.

Polscy siatkarze spotkali się z Robertem Lewandowskim?

Teraz dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali na ten temat z... polskimi siatkarzami. - Super, że Chicago organizuje takie wydarzenia. Że nasza Polonia może przyjść i zobaczyć nas w akcji. Teraz będzie mieć również Roberta Lewandowskiego - stwierdził nasz rozgrywający Marcin Komenda.

Libero Biało-Czerwonych - Jakub Popiwczak dodał, że "trochę śmiesznie się złożyło", że przylecieli do Chicago w podobnym terminie, co Robert Lewandowski. - Może wpadnie na jakiś nasz mecz, jak będzie miał chwilę oddechu. Skupiamy się na robocie, ponieważ pozostały nam trzy trudne mecze do zagrania w Chicago. Raczej nie będzie czasu na zwiedzanie i inne rozrywki - podkreślił.

- Niestety, nie mamy dnia wolnego, trzeba trenować. My też mamy swoje sprawy, ale zobaczymy, czy się uda mieć jakiś kontakt z nim - czy my do niego wpadniemy, czy on do nas - podsumował Wilfredo Leon.

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Chicago Fire najbliższy mecz zagra w nocy z czwartku na piątek (17 lipca) o godzinie 2:30 czasu polskiego. Przeciwnikiem nowego klubu Lewandowskiego będzie Vancouver Whitecaps. Z kolei siatkarze swój kolejny mecz rozegrają w sobotę, 18 lipca o godz. 3:00 czasu polskiego. Ich rywalem będzie Brazylia.