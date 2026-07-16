Przewaga reprezentacji Polski była ogromna. W żadnym momencie zwycięstwo zawodników Grbicia nie było zagrożone. O tym najlepiej świadczą zwycięstwa setowe Polaków: do 19 i dwukrotnie do 17.

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Grbić po spotkaniu z Bułgarią. "Jeden z najlepszych meczów w tym roku"

"To miał być hit, ale zamiast niego była po prostu lekcja siatkówki dla wicemistrzów świata (...) A jednym z najjaśniejszych punktów był wracający po siedmiu latach do kadry i mierzący aż 2,17 m Bartłomiej Lemański. Po słabszym wynikowo początku występu w Lidze Narodów Polacy wciąż jeszcze nie mogą być pewni występu w turnieju finałowym, ale za sprawą środowego zwycięstwa nad Bułgarami mocno się do niego przybliżyli. I wysłali rywalom sygnał ostrzegawczy przed najważniejszym turniejem tego roku" - napisała na naszych łamach dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

Poza Lemańskim z bardzo dobrej strony zaprezentował się także Bartłomiej Bołądź, a także - już niemal tradycyjnie - Wilfredo Leon. Bułgarzy w premierowym starciu w Chicago nie znajdowali sposobów na koncertową grę naszych zawodników. Nie byli w stanie w żadnym z setów osiągnąć granicy 20 punktów.

- Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nie było łatwo z nami grać. Wywieraliśmy presję na zagrywce, nie popełniliśmy dużo błędów. System blok-obrona pracowały u nas bardzo dobrze, atak też. Mam nadzieję, że to podejście będziemy mieli także w następnych meczach - powiedział Nikola Grbić tuż po zakończeniu spotkania z wicemistrzami świata.

- Bułgaria nie pokazała tego, co może. I teraz nie wiem, czy było to spowodowane naszą dobrą postawą, czy nie. To jednak jeden z najlepszych meczów, które zagraliśmy w tym roku - dodał trener reprezentacji Polski w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Nasi siatkarze mogli liczyć na głośnych doping licznie zgromadzonej publiczności. Tej nie odstraszyła wczesna pora rozgrywania meczu. W Chicago była bowiem godzina 12 w południe.

- To był naprawdę wysoki poziom i mam nadzieję, że na nim zostaniemy (...) Obyśmy utrzymali tak wysoką koncentrację również w kolejnych spotkaniach - zaznaczył Grbić.

Polacy zmierzą się z Brazylią (18 lipca o godz. 3.00 polskiego czasu), Francją (18 lipca o godz. 23.00) oraz ze Stanami Zjednoczonymi (20 lipca o godz. 3.00). Turniej w Chicago jest ostatnim, który wyłoni drużyny, walczące w finale Ligi Narodów. Wystąpi w nim siedem najlepszych ekip oraz gospodarze, Chińczycy.

Rywalizacja finałowa Ningbo rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 2 sierpnia.