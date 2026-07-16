Niedawno rozbili Polaków. Mistrzowie olimpijscy nad przepaścią

Polscy siatkarze bardzo dobrze sobie radzą podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów - przegrali tylko dwa spotkania: ze Słowenią i Japonią, a ostatni turniej w Chicago przed finałami rozpoczęli od rozbicia Bułgarów 3:0. "To miał być hit, ale zamiast niego była po prostu lekcja siatkówki dla wicemistrzów świata. Polacy rozbili Bułgarów 3:0 (25:19, 25:17, 25:17) w meczu Ligi Narodów w Chicago. A jednym z najjaśniejszych punktów był wracający po siedmiu latach do kadry i mierzący aż 2,17 m Bartłomiej Lemański" - opisywała na łamach Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po finale Ligi Mistrzów w Turynie: Byli lepszą drużyną

VNL: Francuzi nad przepaścią

Nie wszyscy radzą sobie tak dobrze. Nasi najwięksi rywale - Włosi, plasują się aktualnie na ósmym miejscu, które w tym roku nie gwarantuje awansu, bo rywalizacja odbędzie się w Ningbo, a gospodarze - Chińczycy, są na ostatnim miejscu. To sprawia, że tylko siedem najlepszych zespołów uzyska awans. Aktualni mistrzowie świata mają tylko jedną porażkę mniej od Brazylii, Turcji czy Ukrainy, więc rywalizacja o awans do Final Eight będzie bardzo zacięta.

Dużo gorzej radzą sobie mistrzowie olimpijscy - Francuzi. Po pokonaniu Polaków na IO, nie grają najlepiej - polegli w ćwierćfinale ubiegłorocznej edycji VNL, a na mistrzostwach świata nawet nie dali rady wyjść z grupy.

Zobacz też: Szykuje się hit nad hity! Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów

W tym roku plasują się na odległym dwunastym miejscu w tabeli z dorobkiem czterech triumfów w dziewięciu meczach i dziesięcioma "oczkami" na koncie. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu Trójkolorowi mierzyli się z Brazylią i mieli szansę na zbliżenie się do rywali, którzy walczą o awans. Tak się jednak nie stało, bo Canarinhos rozbili ich 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).

W tym tygodniu zostały im jeszcze trzy mecze do rozegrania - z Chinami, Polską i Bułgarią. Na papierze wciąż mają szansę na awans do finałów VNL, ale w praktyce będzie o to bardzo trudno, bo nawet jeśli wygrają wszystkie trzy spotkania, będą musieli liczyć, że czołowe drużyny się potkną w co najmniej dwóch spotkaniach.

Tabela Ligi Narodów po meczu Francja - Brazylia: