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Niedawno rozbili Polaków. Mistrzowie olimpijscy nad przepaścią

Francuscy siatkarze mają w ostatnim czasie sporo problemów. Po pokonaniu Polaków w finale igrzysk olimpijskich, nie idzie im najlepiej. Teraz są nad przepaścią, a ostatnia porażka z Brazylią pokazała im miejsce w szeregu. Teraz już tylko mogą marzyć o awansie do finałów Ligi Narodów, choć matematyczne szanse jeszcze mają.
Reprezentacja Francji w siatkówce
Materiały prasowe/ Volleyball World

Polscy siatkarze bardzo dobrze sobie radzą podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów - przegrali tylko dwa spotkania: ze Słowenią i Japonią, a ostatni turniej w Chicago przed finałami rozpoczęli od rozbicia Bułgarów 3:0. "To miał być hit, ale zamiast niego była po prostu lekcja siatkówki dla wicemistrzów świata. Polacy rozbili Bułgarów 3:0 (25:19, 25:17, 25:17) w meczu Ligi Narodów w Chicago. A jednym z najjaśniejszych punktów był wracający po siedmiu latach do kadry i mierzący aż 2,17 m Bartłomiej Lemański" - opisywała na łamach Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

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VNL: Francuzi nad przepaścią

Nie wszyscy radzą sobie tak dobrze. Nasi najwięksi rywale - Włosi, plasują się aktualnie na ósmym miejscu, które w tym roku nie gwarantuje awansu, bo rywalizacja odbędzie się w Ningbo, a gospodarze - Chińczycy, są na ostatnim miejscu. To sprawia, że tylko siedem najlepszych zespołów uzyska awans. Aktualni mistrzowie świata mają tylko jedną porażkę mniej od Brazylii, Turcji czy Ukrainy, więc rywalizacja o awans do Final Eight będzie bardzo zacięta.

Dużo gorzej radzą sobie mistrzowie olimpijscy - Francuzi. Po pokonaniu Polaków na IO, nie grają najlepiej - polegli w ćwierćfinale ubiegłorocznej edycji VNL, a na mistrzostwach świata nawet nie dali rady wyjść z grupy.

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W tym roku plasują się na odległym dwunastym miejscu w tabeli z dorobkiem czterech triumfów w dziewięciu meczach i dziesięcioma "oczkami" na koncie. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu Trójkolorowi mierzyli się z Brazylią i mieli szansę na zbliżenie się do rywali, którzy walczą o awans. Tak się jednak nie stało, bo Canarinhos rozbili ich 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).

W tym tygodniu zostały im jeszcze trzy mecze do rozegrania - z Chinami, Polską i Bułgarią. Na papierze wciąż mają szansę na awans do finałów VNL, ale w praktyce będzie o to bardzo trudno, bo nawet jeśli wygrają wszystkie trzy spotkania, będą musieli liczyć, że czołowe drużyny się potkną w co najmniej dwóch spotkaniach.

Tabela Ligi Narodów po meczu Francja - Brazylia:

  1. Japonia - 9 meczów, 22 punkty, bilans setów: 27:13
  2. Stany Zjednoczone - 9, 22 pkt, 25:10
  3. Polska 9, 20 pkt, 25:14
  4. Słowenia - 9, 17 pkt, 23:16
  5. Ukraina - 9, 19 pkt, 21:13
  6. Turcja - 9, 17 pkt, 21:13
  7. Brazylia - 9, 16 pkt, 20:15
  8. Włochy - 9, 17 pkt, 21:17
  9. Bułgaria - 9, 14 pkt, 18:18
  10. Niemcy - 9, 12 pkt, 17:20
  11. Serbia - 9, 12 pkt, 14:18
  12. Francja - 9, 10 pkt, 16:21

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