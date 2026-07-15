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Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria!

Polscy siatkarze wrócili do rywalizacji w Lidze Narodów. Biało-czerwoni bez większych problemów pokonali Bułgarię 3:0 (25:19, 25:17, 25:17). Oto jak wygląda tabela Ligi Narodów po spotkaniu z wicemistrzami świata.
Polska, LN 26
Volleyball World

Przed polskimi siatkarzami decydujący etap walki o finałowy turniej Ligi Narodów. Podopieczni trenera Grbicia rywalizację w Chicago rozpoczęli od meczu z Bułgarią. Wiemy jak wygląda tabela po tym spotkaniu. 

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Polacy rozbili Bułgarię 

Początek meczu miał wyrównany przebieg, lekką przewagę zyskali Bułgarzy, którzy wyszli na prowadzenie 3:1. Biało-czerwoni zaczęli jednak szybko zyskiwać kontrolę nad setem. Po asie Lemańskiego wyszli na prowadzenie 10:7. W drugiej części seta tylko powiększali przewagę, w pewnym momencie prowadzili już 17:11, kolejny raz z dobrej strony pokazał się Lemański, który zagrał skutecznie blokiem. Nasz zespół w pełni kontrolował wydarzenia na parkiecie, pewnie triumfując w pierwszym secie 25:19. W pierwszych minutach drugiego seta ponownie nieźle wyglądali Bułgarzy, ale biało-czerwoni tak samo jak w pierwszej partii z czasem zaczęli zyskiwać przewagę. W połowie tej partii prowadzili już 12:9. W drugiej części seta nasi zawodnicy zupełnie zdominowali rywala, wygrywając 25:17. W trzecim secie Polacy rozbili Bułgarów wygrywając seta 25:17, a całe spotkanie 3:0. 

Kapitalne wieści! Oto tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria 

Wiemy jak wynik meczu wpłynął na tabelę Ligi Narodów. Przed spotkaniem biało-czerwoni znajdowali się na 6. miejscu, dającym awans do finału rozgrywek. Nasi rywale byli na 9. pozycji. Zwycięstwo sprawiło, że podopieczni trenera Grbicia awansowali na 2. miejsce! 

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Biało-czerwonych wyprzedza tylko Japonia, na trzecim miejscu znajduje się Słowenia, za podium spadły Stany Zjednoczone. 

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria: 

  1. Japonia - 9 meczów, 22 punktów, bilans setów: 27:13
  2. Polska 9, 20 pkt, 25:14 
  3. Słowenia - 9, 17 pkt, 23:16
  4. Stany Zjednoczone - 9, 19 pkt, 22:10
  5. Ukraina - 9, 19 pkt, 21:13
  6. Włochy - 9, 17 pkt, 21:17
  7. Turcja - 8, 14 pkt, 18:13
  8. Bułgaria - 9, 14 pkt, 18:18
  9. Brazylia - 8, 13 pkt, 18:15
  10. Serbia - 8, 12 pkt, 14:15 

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