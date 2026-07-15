Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria!

Przed polskimi siatkarzami decydujący etap walki o finałowy turniej Ligi Narodów. Podopieczni trenera Grbicia rywalizację w Chicago rozpoczęli od meczu z Bułgarią. Wiemy jak wygląda tabela po tym spotkaniu.

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Polacy rozbili Bułgarię

Początek meczu miał wyrównany przebieg, lekką przewagę zyskali Bułgarzy, którzy wyszli na prowadzenie 3:1. Biało-czerwoni zaczęli jednak szybko zyskiwać kontrolę nad setem. Po asie Lemańskiego wyszli na prowadzenie 10:7. W drugiej części seta tylko powiększali przewagę, w pewnym momencie prowadzili już 17:11, kolejny raz z dobrej strony pokazał się Lemański, który zagrał skutecznie blokiem. Nasz zespół w pełni kontrolował wydarzenia na parkiecie, pewnie triumfując w pierwszym secie 25:19. W pierwszych minutach drugiego seta ponownie nieźle wyglądali Bułgarzy, ale biało-czerwoni tak samo jak w pierwszej partii z czasem zaczęli zyskiwać przewagę. W połowie tej partii prowadzili już 12:9. W drugiej części seta nasi zawodnicy zupełnie zdominowali rywala, wygrywając 25:17. W trzecim secie Polacy rozbili Bułgarów wygrywając seta 25:17, a całe spotkanie 3:0.

Kapitalne wieści! Oto tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria

Wiemy jak wynik meczu wpłynął na tabelę Ligi Narodów. Przed spotkaniem biało-czerwoni znajdowali się na 6. miejscu, dającym awans do finału rozgrywek. Nasi rywale byli na 9. pozycji. Zwycięstwo sprawiło, że podopieczni trenera Grbicia awansowali na 2. miejsce!

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Biało-czerwonych wyprzedza tylko Japonia, na trzecim miejscu znajduje się Słowenia, za podium spadły Stany Zjednoczone.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Bułgaria: