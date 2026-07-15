Popis Polaków w hicie Lidze Narodów! Zdemolowali wicemistrzów świata

Po słabszym wynikowo początku występu w Lidze Narodów Polacy wciąż jeszcze nie mogą być pewni występu w turnieju finałowym, ale za sprawą środowego zwycięstwa nad Bułgarami mocno się do niego przybliżyli. I wysłali rywalom sygnał ostrzegawczy przed najważniejszym turniejem tego roku.

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Mówisz "reprezentacja Bułgarii siatkarzy", myślisz Aleksandar i Simeon Nikołowowie. Bo to właśnie rewelacyjni bracia są filarami odmłodzonej ekipy z Bałkanów i to oni w znacznym stopniu przyczynili się do tego, że w ubiegłym roku drużyna prowadzona przez Włocha Gianlorenzo Blenginiego niespodziewanie zdobyła wicemistrzostwo świata. W środę jednak Nikołowowie i spółka nie mieli wiele do powiedzenia w konfrontacji z Polakami, pokazując się w tej mniej chlubnej odsłonie.

Tak naprawdę Bułgarzy dochodzili w tym pojedynku do głosu jedynie w pierwszych minutach każdej z trzech partii. Widać to dobitnie, gdy spojrzy się na zapis "punkt po punkcie". Po raz ostatni prowadzili w poszczególnych setach - odpowiednio - przy wyniku 3:2, 7:6 i 7:6. Potem Aleksandar Nikołow coraz częściej się mylił (w sumie sam zanotował aż cztery błędy w ataku, czyli tyle co wszyscy Polacy łącznie), a Biało-Czerwoni tylko się rozkręcali.

Tradycyjnie dopiero właśnie na trzeci, ostatni turniej LN w fazie zasadniczej trener Nikola Grbić delegował najmocniejszy możliwie skład w tym sezonie. Rok temu Polacy jeszcze mocno męczyli się na tym etapie, przegrywając pierwsze trzy spotkania (w tym z Bułgarami 2:3), a po jednym z nich mocno zdenerwowany szkoleniowiec wezwał ich od razu do szatni, by przekazać im parę mocnych słów. Teraz, w meczu rozpoczynającym występ w Chicago, Serb wyglądał na sfrustrowanego niektórymi błędami swoich zawodników, ale były to tylko krótkie przerywniki.

Jednym z nich było nieporozumienie w pierwszej partii, gdy nikt nie przejął piłki posłanej na drugą stronę przez libero Bułgarów. Drugim zepsuta zagrywka Szymona Jakubiszaka w drugiej odsłonie. Ale w secie numer trzy – przy prowadzeniu 20:12 - kamery uchwyciły już szeroko uśmiechniętego szkoleniowca.

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Dopiero teraz do składu w rywalizacji o stawkę dołączyli Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. I choć zaprezentowali się bardzo dobrze w niedawnym meczu towarzyskim z Niemcami (3:1), to pojawiały się znaki zapytania, czy dwóm czołowym kadrowiczom nie zabraknie rytmu meczowego w konfrontacjach z mocnymi przeciwnikami, jacy czekają na nich w USA. W pojedynku z dziewiątymi na światowej liście Bułgarami Grbić delegował do gry od początku tylko Fornala (Semeniuk wszedł dopiero w trzeciej odsłonie) i o ile może w pierwszych akcjach spotkania widać jeszcze było lekką rdzę u tego przyjmującego, to dość szybko się jej on pozbył.

Od początku zaś błyszczeli Bartłomiej Lemański i Bartłomiej Bołądź. Świetna dyspozycja pierwszego to szczególna historia – 30-letni środkowy wrócił w tym sezonie do kadry aż po siedmioletniej przerwie. W środę nie dostał zbyt wielu szans na wykazanie się w ataku (cztery) i miał tylko 50-procentową skuteczność, ale od początku gnębił rywali w pozostałych elementach. Zanotował bowiem aż pięć asów i cztery punktowe bloki.

A dobra forma Lemańskiego jest tym ważniejsza, że na początku sezonu okazało się, że Grbić nie będzie mógł tego lata skorzystać z Mateusza Bieńka, a druga z gwiazd Polaków na tej pozycji - Jakub Kochanowski - odbudowuje dopiero formę po przerwie związanej z kłopotami zdrowotnymi.

Po tym, co prezentuje Lemański od początku sezonu, można być już praktycznie pewnym, że będzie też w składzie na turniej finałowy LN (bo trudno sobie wyobrazić, by Polacy zmarnowali teraz szansę na przypieczętowanie awansu) i na wrześniowe mistrzostwa Europy. Pozostaje pytanie, czy będzie w podstawowym składzie, czy pozostanie mu rola zmiennika.

Bołądź z kolei walczy, by być w kluczowej części tego sezonu pierwszym atakującym kadry. Czyli zastąpić Bartosza Kurka i pełnić rolę, której w drużynie narodowej jeszcze nigdy pełnił. W spotkaniach drugiego turnieju LN w Gliwicach już prezentował się przeważnie z dobrej strony, a w środę zrobił to po raz kolejny. Był najlepiej punktującym zawodnikiem w tym spotkaniu (13 pkt) i miał 79 procent skuteczności ataku. To oczywiście cieszy, ale wobec słabszej gry Bułgarów, warto poczekać jeszcze na weryfikację na tle kolejnych rywali w Chicago.

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Z wicemistrzami świata Polacy zaś w tym sezonie spotkają się jeszcze na pewno raz - za dwa miesiące w fazie grupowej mistrzostw Europy. I o ile środowy mecz można uznać za ważny sygnał ostrzegawczy wysłany przed brązowych medalistów MŚ zawodnikom Blenginiego, to można być też raczej pewnym, że ci ostatni w spotkaniu rozgrywanym w Sofii zagrają znacznie lepiej niż w teraz.

Organizatorzy LN już dobrze wiedzą, że w Chicago jest bardzo liczna Polonia, która nie zawodzi, gdy w tym mieście pojawiają się polscy siatkarze i dlatego ci ostatnio regularnie goszczą tam w fazie interkontynentalnej. W środę również nie zawiedli, choć nie stanowili aż tak przytłaczającej większości jak to bywało w przeszłości. Ale też warto pamiętać, że mecz z Bułgarami zaczął się w południe miejscowego czasu. W kolejnych dniach, gdy będą grali później, będzie można bardziej wiarygodnie ocenić, czy w USA można znów mówić będzie o polskiej gorączce.

Czwartek będzie dniem przerwy dla Biało-Czerwonych. W piątkowy wieczór czasu miejscowego (o godz. 3 w sobotę nad ranem w Polsce) zmierzą się z Brazylijczykami, a w kolejnych dniach z Francuzami i na koniec z gospodarzami.