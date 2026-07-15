Pięciosetowy horror w hicie Ligi Narodów! Mistrzowie świata rozbici

Trzeci tydzień siatkarskiej Ligi Narodów wystartował. Już pierwszego dnia na kibiców czekał absolutny hit. Po przeciwnych stronach siatki w Osace stanęli Japończycy i Włosi. Pierwsza z drużyn to jedyna niepokonana ekipa turnieju, a druga to aktualni mistrzowie świata. Zapowiadało się na wyrównane starcie z delikatnym wskazaniem na Azjatów. Już pierwszy set dostarczył mnóstwa emocji i zakończył się zaskakująco, bo bardzo pechowo dla Japonii.

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Z nieba do piekła. Końcówka seta nie dla Japonii

Siatkarze Laurenta Tilliego znakomicie rozpoczęli mecz, wygrywając cztery pierwsze akcje. Rywalom nie zajęło jednak długo, by doprowadzić do wyrównania. Stało się to przy stanie 9:9. Od tego momentu gra toczyła się punkt za punkt. Pierwszą piłkę setową wywalczyła Japonia. Ba, wydawało się nawet, że ją wykorzystała, a na boisku rozpoczęła się celebracja. Trener Włochów szybko jednak ostudził emocje rywali i poprosił o challenge. Okazało się, że słusznie. Japoński blok dotknął bowiem dolną część siatki i zamiast 25:23 dla Azjatów, zrobiło się 24:24. Ba, po chwili było już 24:26 i set powędrował na konto drużyny z Półwyspu Apenińskiego.

Absolutna dominacja Japonii. Włosi byli bezradni

Taki przebieg rywalizacji podrażnił Japonię i zmotywował ją do większej walki. W drugim secie tę sportową złość siatkarze Tilliego wyładowali na boisku. Niemal od początku nadawali tempo rywalizacji. Zbudowali delikatną przewagę, która w miarę upływu minut wzrastała. Nie pozwolili Włochom na zbliżenie. Ostatecznie set zakończyli wynikiem 25:19. - Coś niebywałego - mówili komentatorzy Polsatu Sport.

Wygrana tylko nakręciła gospodarzy. Początek był wyrównany, ale od stanu 6:6 Japonia znów zaczęła odgrywać pierwsze skrzypce. Zdobyła trzy punkty z rzędu, co pozwoliło zbudować bezpieczną przewagę. Czy Azjaci ją stracili? Absolutnie nie. Oczywiście zdarzały im się błędy, ale zdecydowanie więcej było ich po włoskiej stronie. W japońskiej ekipie funkcjonowało niemal wszystko, od ataku, po blok, na zagrywce kończąc. Nic więc dziwnego, że set zakończył się wygraną 25:20.

Zwrot w czwartym secie. Co za emocje!

- Co tu dużo mówić? Tylko patrzeć i podziwiać - mówili rozemocjonowani komentatorzy po trzeciej partii. Trudno było im uwierzyć w to, co na boisku wyprawiała Japonia. Szczególnie wyróżniali się Ran Takahashi i kapitan Yuki Ishikawa, którzy bezlitośnie karcili Włochów. Czy to samo robili w czwartym secie? Zaskakująco nie. Była to o wiele bardziej wyrównana partia. Co więcej, to siatkarze z Europy wykazywali większą inicjatywę. Zbudowali sobie trzypunktową, a później nawet czteropunktową przewagę (20:16). Japonia zaczęła popełniać błędy, szczególnie na zagrywce, dając prezenty rywalom. To kosztowało ich zwycięstwo w secie.

O ostatecznym wyniku spotkania zadecydował tie-break. Mocniej zaczęli go Włosi. Błyskawicznie zbudowali delikatną przewagę i co najważniejsze, utrzymywali ją. Do czasu. Japonia odwróciła losy rywalizacji i wyrównała. Kolejne akcje to kolejne zwroty akcji. Ostatecznie dokładniejsza była i więcej szczęścia miała Japonia.

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Japonia - Włochy 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12)

Tym samym Japonia pozostaje niepokonana w tegorocznej Lidze Narodów. To już dziewięć zwycięstw i 22 punkty na koncie. Nic więc dziwnego, że przewodzi stawce. A jak wygląda sytuacja Włochów? Awansowali na piąte miejsce. W dorobku mają 17 "oczek". Kolejny mecz Japonia rozegra w najbliższy czwartek. Rywalem będzie dopiero 16. w tabeli Kanada. Tego samego dnia Włochów czeka starcie z Belgią, 14. zespołem turnieju.