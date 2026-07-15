Szykuje się hit nad hity! Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów

Bogdanka Luk Lublin, mistrz Polski w ubiegłym sezonie w debiucie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Teraz lublinianie losowaniu byli z pierwszego koszyka. Nie mogli narzekać, bo z drugiego koszyka uniknęli starcia z Ziraat Bankkart, półfinalistą rozgrywek z ubiegłego sezonu.

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Szczęścia w losowaniu zabrakło za to PGE Projektowi Warszawa. Ekipa ze stolicy zmierzy się w grupie z dwoma włoskimi drużynami: Cucine Lube Civitanova i Itas Trentino.

Debiutująca w rozgrywkach Ligi Mistrzów drużyna UNI Opole, trzeci zespół ubiegłego sezonu Tauron Ligi czeka nie lada wyzwanie, bo w grupie zmierzy się ze zwycięzcą rozgrywek z ubiegłego sezonu - zespołem VakifBank Stambuł. Z kolei finalista trzecia drużyna tych rozgrywek - Carraro Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano zagra w grupie z wicemistrzem Polski - KS DevelopRes Rzeszów.

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Zwycięzcy grup przechodzą bezpośrednio do ćwierćfinałów. Drużyny z miejsc 2-3 awansują do baraży o awans do 1/4 finału.

Podział na grupy Ligi Mistrzów

Mężczyźni:

Grupa A: Berlin Recycling Volleys, Galatasaray Stambuł, VC Karlovarsko Panathinaikos Ateny, zwycięzca kwalifikacji,

Grupa B: Sir Sicoma Monini Perugia, Ziraat Bankkart, Montpellier HSC VB, Dinamo Bukareszt

Grupa C: Aluron CMC Warta Zawiercie, SVG Lüneburg, VK Cez Karlovarsko, Guaguas Las Palmas

Grupa D: Cucine Lube Civitanova, PGE Projekt Warszawa, VC Greenyard Maaseik, Itas Trentino

Grupa E: Bogdanka LUK Lublin, Rana Volley Werona, Tours VB, zwycięzca z kwalifikacji.

Kobiety: