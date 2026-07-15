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Szykuje się hit nad hity! Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów

Polskie drużyny siatkarskie poznały swoich rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa trafił do grupy śmierci z dwoma włoskimi zespołami: Cucine Lube Civitanova i Itas Trentino.
Wilfredo Leon
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Bogdanka Luk Lublin, mistrz Polski w ubiegłym sezonie w debiucie w rozgrywkach Ligi Mistrzów, awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Teraz lublinianie losowaniu byli z pierwszego koszyka. Nie mogli narzekać, bo z drugiego koszyka uniknęli starcia z Ziraat Bankkart, półfinalistą rozgrywek z ubiegłego sezonu. 

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Szykuje się hit nad hity! Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów

Szczęścia w losowaniu zabrakło za to PGE Projektowi Warszawa. Ekipa ze stolicy zmierzy się w grupie z dwoma włoskimi drużynami: Cucine Lube Civitanova i Itas Trentino. 

Debiutująca w rozgrywkach Ligi Mistrzów drużyna UNI Opole, trzeci zespół ubiegłego sezonu Tauron Ligi czeka nie lada wyzwanie, bo w grupie zmierzy się ze zwycięzcą rozgrywek z ubiegłego sezonu - zespołem VakifBank Stambuł. Z kolei finalista trzecia drużyna tych rozgrywek - Carraro Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano zagra w grupie z wicemistrzem Polski - KS DevelopRes Rzeszów. 

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Zwycięzcy grup przechodzą bezpośrednio do ćwierćfinałów. Drużyny z miejsc 2-3 awansują do baraży o awans do 1/4 finału. 

Podział na grupy Ligi Mistrzów

Mężczyźni: 

  • Grupa A: Berlin Recycling Volleys, Galatasaray Stambuł, VC Karlovarsko Panathinaikos Ateny, zwycięzca kwalifikacji, 
  • Grupa B: Sir Sicoma Monini Perugia, Ziraat Bankkart, Montpellier HSC VB, Dinamo Bukareszt
  • Grupa C: Aluron CMC Warta Zawiercie, SVG Lüneburg, VK Cez Karlovarsko, Guaguas Las Palmas
  • Grupa D: Cucine Lube Civitanova, PGE Projekt Warszawa, VC Greenyard Maaseik, Itas Trentino
  • Grupa E: Bogdanka LUK Lublin, Rana Volley Werona, Tours VB, zwycięzca z kwalifikacji. 

Kobiety: 

  • Grupa A: VakifBank Stambuł, UNI Opole, Volley Mulhouse Alsace, zwycięzca kwalifikacji
  • Grupa B: Carraro Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, KS DevelopRes Rzeszów, Dresdner SC, Igor Gorgonzola Novara
  • Grupa C: Fenerbahce Medicana Stambuł, Mint Vero Volley Milano, Levallois Paris, Vasas Obuda Budapeszt,
  • Grupa D: Savino Del Bene Scandicci, Eczacibasi Dynavit Stambuł, OK Tent Obranovac, zwycięzca kwalifikacji
  • Grupa E: PGE Budowlani Łódź, VfB Suhl, VD Voluntari, Galatasaray Daikin Stambuł. 

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