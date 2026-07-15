Liga Narodów. O której mecz Bułgaria - Polska? Gdzie oglądać? [Transmisja]

W ośmiu dotychczasowych spotkaniach LN reprezentacja Polski sześć razy schodziła z parkietu jako drużyna zwycięska oraz dwa mecze przegrała. Obie porażki miały miejsce podczas pierwszego tygodnia rywalizacji. W chińskim Linyi lepsi po tie-breakach byli najpierw Słoweńcy, a następnie Japończycy.

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Reprezentacja Polski w siatkówce zmierzy się z Bułgarią. Ostatni mecz w Lidze Narodów był przegrany

Nasi siatkarze przenieśli się do Chicago, a konkretnie do hali Now Arena na przedmieściach tego miasta. W środę 15 lipca rozpoczną tam trzeci, ostatni turniej w ramach rundy zasadniczej tegorocznej Ligi Narodów od spotkania z Bułgarią. Rywal jest aktualnym wicemistrzem świata, a ostatnie pojedynki z tym zespołem były dość zacięte. Polacy jednak są uznawani za faworyta tego meczu.

W majowym starciu towarzyskim w Katowicach podczas Silesia Cup drużyna Nikoli Grbicia wygrała bardzo gładko: dwa razy do 17 i do 15. Rozegrano także dodatkowy set, w którym lepsi okazali się Bułgarzy (25:22).

Pozostałe spotkania były dużo bardziej zacięte. Rok temu w Gdańsku Polacy niespodziewanie przegrali 2:3 w Lidze Narodów. W maju 2025 roku kadra Grbicia wygrała z Bułgarią 3:2 w meczu towarzyskim, a wcześniej także odniosła zwycięstwo 3:1 podczas fazy grupowej edycji LN z 2024 roku.

- Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem - powiedział Nikola Grbić przed turniejem w Chicago. Polacy, poza Bułgarią, zmierzą się także z Brazylią (17 lipca), Francją (18 lipca) oraz ze Stanami Zjednoczonymi (19 lipca).

Liga Narodów. O której mecz Polska - Bułgaria. Kiedy i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

W dziewiątej kolejce Ligi Narodów Polacy powalczą z Bułgarią. Spotkanie to rozpocznie się w środę 15 lipca o godzinie 19.00 polskiego czasu. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanałach Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online na płatnej platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.