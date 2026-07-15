Kubańczycy po ośmiu spotkaniach w ramach Ligi Narodów mieli bilans: 0 zwycięstw, 8 porażek. Jedną z drużyn, która pokonała Kubę była reprezentacja Polski. W chińskim Linyi nasi rodacy wygrali 3:0 (25:16, 25:20, 25:21).

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Kuba z pierwszym zwycięstwem w Lidze Narodów

Kadra Kuby długo musiała czekać na swój pierwszy triumf w tegorocznej Lidze Narodów. Gdy ten przyszedł, zwycięstwo było okazałe. Kubańczycy w pokonanym polu zostawili Belgię.

W pierwszym secie siatkarze trenera Jesusa Angela Cruza Lopeza wyszli na prowadzenie 10:5 i stopniowo powiększali przewagę. Przeciwnicy jednak zaliczyli aż pięć punktów z rzędu, dzięki czemu zniwelowali przewagę (13:16). Emocjonująca była końcówka premierowego seta. Jednak od stanu po 21 to Kubańczycy zachowali więcej zimnej krwi i ostatecznie wygrali do 23.

Druga partia rozpoczęła się od koncertowej gry zawodników z Europy (6:2). Kubańczycy nie dali za wygraną i rozpoczęli skuteczny pościg m.in. zdobywając aż 7 punktów z rzędu (12:10). Po kolejnej znakomitej serii wyszli na prowadzenie 19:14, którego już nie oddali. Finalnie wygrali 25:19.

W trzecim secie również byli drużyną zdecydowanie lepszą, prowadząc niemal od samego początku. Konsekwentnie budowali swoją przewagę, a po udanej akcji na 18:13 stało się jasne, że to Kuba wygra swój pierwszy mecz w Lidze Narodów. Tak też się stało po partii zakończonej rezultatem 25:20.

Belgia - Kuba 0:3 (23:25, 19:25, 20:25)

Dzięki zwycięstwu Kuba wyprzedziła w tabeli Ligi Narodów zespół Chin, który podczas turnieju w Chicago zacznie od meczu z gospodarzami, Stanami Zjednoczonymi - przypomnijmy, że najgorszy zespół spadnie z elity. Kolejnymi przeciwnikami Kubańczyków w japońskiej Osace będą reprezentacje Argentyny (17 lipca), Kanady (18 lipca) oraz Włoch (19 lipca).

W środę 15 lipca do gry wejdą także Polacy. Drużyna trenera Nikoli Grbicia rozpocznie rywalizację w Chicago od starcia z wicemistrzami świata, Bułgarią. Początek o godzinie 19.00 polskiego czasu.