Polscy siatkarze są jednymi z najlepszych na świecie. Młodzieżówka również, co udowadnia na tegorocznych mistrzostwach Europy U-18. Turniej odbywa się we Włoszech w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina. Podopieczni Jacka Nawrockiego rozpoczęli od rozgromienia Islandii i Słowenii 3:0. Następnie pokonali Turków 3:1 i gospodarzy - Włochów (3:1). Wtedy Biało-Czerwoni stali się jedyną drużyną z idealnym bilansem czterech zwycięstw w czterech meczach. W piątym pojedynku rozbili Finów 3:0.

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Polscy siatkarze niepokonani na mistrzostwach Europy U-18

W szóstym meczu Biało-Czerwoni mierzyli się z grecką młodzieżówką. Nasi rywale tak naprawdę postawili się tylko w pierwszym secie. Rywalizacja była bardzo zacięta, a obie ekipy szły punkt za punkt. Dopiero od wyniku 4:3 nasi siatkarze zanotowali trzy udane akcje z rzędu i odskoczyli rywalom (4:6). Później jeszcze podwyższyli prowadzenie do trzech "oczek" (6:9 i 8:11).

Niestety rywale się obudzili i doprowadzili do remisu 11:11. Choć chwilę później znów odskoczyliśmy na dwa punkty (11:13), to Grecy znów dali radę wyrównać. W decydujących momentach tego seta to podopieczni Jacka Nawrockiego udowodnili, że nerwy mają ze stali. Od wyniku 19:18 wygrali pięć kolejnych akcji i brakowało im już tylko dwóch piłek do zamknięcia tego seta (19:23). Przeciwnicy bronili się jak mogli, ale ostatecznie Polacy przypieczętowali triumf w tym secie 25:21.

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Wydawało się, że Grecy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa - szybko wyszli na prowadzenie 4:0, ale to byłoby na tyle z walki. Biało-Czerwoni wygrali pięć kolejnych akcji i znów byli na prowadzeniu. Z każdą kolejną akcją ta przewaga coraz bardziej się powiększała. W końcówce jeszcze mocniej przycisnęli i wygrali tę partię do 11.

Różnica klas w trzecim secie była jeszcze bardziej widoczna. Polacy prowadzili już 22:7, ale rywale w końcówce urwali im kilka punktów. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 25:11 i zwycięstwem Biało-Czerwonych 3:0.

Grecja - Polska 0:3 (21:25, 11:25, 11:25)

Dzięki temu zwycięstwu Polacy są już pewni awansu do półfinału mistrzostw Europy U-18. Do końca fazy grupowej została jeszcze jedna runda spotkań. Ich ostatnim rywalem będzie reprezentacja Serbii, która plasuje się na szóstym miejscu z dorobkiem sześciu punktów (1 zwycięstwo i cztery porażki). Ten mecz zaplanowano na środę, 15 lipca o godz. 17:30.