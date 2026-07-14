Niemcy zachwyceni Polakiem. Ogłosili przedłużenie kontraktu

Dla polskiego szkoleniowca rok 2024 był momentem niejako przełomowym w karierze trenerskiej. To właśnie wtedy wrócił on do klubu znad Jeziora Bodeńskiego po pięciu latach przerwy. W okresie od 2017 do 2019 roku był bowiem asystentem Vitala Heynena, zdobywając z zespołem m.in. dwa Superpuchary oraz Puchar Niemiec.

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Swaczyna na dłużej w Niemczech

W najnowszym oświadczeniu niemiecki klub poinformował, iż Adam Swaczyna pozostanie na dłużej na ławce trenerskiej. - Adam wprowadził wiele drobnych zmian, które pomogły nam się rozwijać, a awans do finału Pucharu pokazał, dokąd możemy dojść - przyznał dyrektor zarządzający Thilo Spaeth-Westerholt. - Mamy zaufanie do pracy Adama i chcemy kontynuować tę wspólną podróż w dłuższej perspektywie. Dlatego wcześniejsze przedłużenie umowy do 2029 roku jest dla nas bardzo dobrą wiadomością - dodał.

Co skłoniło polskiego szkoleniowca do pozostania w niemieckiej ekipie? - Chociaż inne drużyny pytały, zawsze byłem pewien, że moja praca w Friedrichshafen jeszcze się nie skończyła. Czuję się bardzo związany z tym klubem, miastem i kibicami. Chcę zdobywać tytuły i odwdzięczyć się za zaufanie, które czułem od samego początku - przyznaje Swaczyna.

Urodzony w Kędzierzynie-Koźlu trener w swojej zawodniczej karierze występował jako libero w takich zespołach jak m.in. SMS PZPS Spała, Fart Kielce czy BBTS Bielsko-Biała. Doświadczenie na ławce trenerskiej zdobywał w Effectorze Kielce, gdzie pełnił funkcję asystenta oraz trenera młodzieżowej drużyny. Od 2017 do 2019 roku był asystentem Heynena w VfB Friedrichshafen, skąd przeniósł się do rodzimego miasta, gdzie dołączył do sztabu ZAKSY. W okresie jego pracy klub z Opolszczyzny sięgał po triumfy w Lidze Mistrzów oraz różnorakie medale na krajowym podwórku. Od 2022 do 2024 roku był członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski.

W marcu 2026 roku Adam Swaczyna został ogłoszony trenerem reprezentacji Austrii w siatkówce mężczyzn.