W sieci aż huczy po dramacie Polek. "Największa przywara"

"Siatkarska reprezentacja Polski kobiet nie zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy interkontynentalnej w Osace Biało-Czerwone przegrały z Japonkami 2:3 (25:20, 25:14, 19:25, 21:25, 13:15). Tym samym podopieczne Stefano Lavariniego zniweczyły dwusetowe prowadzenie" - tak Dominik Stachowiak, dziennikarz Sport.pl relacjonował niedzielny mecz Polek z Japonkami. Biało-Czerwone, choć prowadziły w meczu już 2:0, musiały przełknąć gorycz porażki.

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Polki przegrały. Eksperci komentują mecz z Japonią

Mecz tradycyjnie przyniósł wiele komentarzy w serwisie X. O czym piszą eksperci i dziennikarze? Tak spotkanie podsumował Jakub Balcerzak, który aktywnie opisuje wszystko to, co związane z siatkówką: "Grając fantastycznie. Prowadząc 2-0. Przegrać 2-3. Po takim asie serwisowym. Brak mi słów..."

"Siatkówka. Makao i po makale . Japonia - Polska 3:2 15:13 w V secie" - pisał były wicepremier Janusz Piechociński, który chętnie na portalu X komentuje wydarzenia sportowe.

Nic dziwnego, że śledził mecz Polski z Japonią, wszakże jest prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

"Duży zawód po tym turnieju. Jasne, skład zmieniony, jasne, są nowe twarze w tej drużynie. Niemniej trzeba było oczekiwać tego awansu, tym bardziej, że dwa sety były znakomite. No to mistrzostwa Europy będą ostateczną weryfikacją. Albo strefa medalowa, albo nic" - podsumował Mateusz Wasiewski z portalu WP Sportowe Fakty.

"Spokojnie, to jest rok przejściowy. Ale szkoda strasznie, że znowu wypuszczamy z rąk coś, co jest blisko. Kolejny raz. To jest przywara naszej kadry w tegorocznej Lidze Narodów" - z żalem przyznawał Krzysztof Sędzicki z WP Sportowe Fakty.

Odrobinę optymizmu znalazła dziennikarka TVP Sport Sara Kalisz, która wyróżniła występ jednej z zawodniczek. Przywołała statystyki Mai Koput, która w meczu z Japonią grała "świetnie". Zwróciła uwagę choćby na wysoką skuteczność procentową w ataku, liczbę punktów i bloków.

"Hałas dla tej pani!" - komentowała. Mniej optymizmu, także przywołując nazwisko konkretnej siatkarki, odnalazł Seweryn Czernek, odnosząc się do postaci trenera Lavariniego.

"To, co Lavarini wyczynia z Jurczyk, robi się żenujące… Jej obecność na parkiecie nie broni się niczym" - pisał, a w podsumowaniu całego meczu diagnozował przyczyny porażki.

"Awans do turnieju finałowego Ligi Narodów nie dla Polek… Mecz przegrany mentalnie, nie sportowo, a to boli najbardziej. Nam nie brakuje umiejętności, a charakteru. Może brak kolejnego sukcesu w LN wzbudzi sportową złość przed ME? Zobaczymy, póki co jest smutno..." - kwitował.