Oto tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Japonia. Katastrofa

W ostatnim meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski podejmowała Japonię. Nasz zespół przed rozpoczęciem spotkania znajdował się na siódmym miejscu w tabeli i do samego końca musiał drzeć o awans do Final Eight. Japonki znajdowały się tuż za plecami Polek, dzięki czemu kibice oglądali bezpośrednie starcie o wejście do dalszego etapu rozgrywek.

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Spotkanie rozstrzygnął tie-break. Polki bez awansu do Final Eight

Polki kapitalnie rozpoczęły spotkanie, wygrywając pierwszego seta 25-20. Jeszcze lepiej w wykonaniu naszych siatkarek wyglądała kolejna część meczu. Biało-czerwone totalnie zdominowały przeciwniczki, triumfując 25:14. W tamtym momencie nikt się nie spodziewał innego wyniku niż triumfu Polek, ale wówczas do głosu doszły Japonki. Reprezentantki "Kraju Kwitnącej Wiśni" wygrały trzeciego seta 25:19, w następnej partii były również skutecznie triumfując 25:21. Do rozstrzygnięcia rywalizacji był potrzebny tie-break. W nim lepsze okazały się Japonki, które wywalczyły awans do Final Eight.

Oto tabela Ligi Narodów po meczu Polek. Biało-czerwone bez awansu do Final Eight

Na pierwszym miejscu w tabeli znajduje się reprezentacja Stanów Zjednoczonych, drugie są Włoszki. Podium uzupełnia Brazylia. Polki po meczu z Japonią znalazły się na ósmym miejscu. To oznacza, że nasz zespół nie zagra w Final Eight, za plecami biało-czerwonych są co prawda Chinki, ale to gospodynie finałowego turnieju.

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Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Brazylia:

USA - 10 zwycięstw, bilans setów 32:11, 29 punktów Włochy - 9 zwycięstw, 29:12, 26 pkt Brazylia - 9 zwycięstw, 29:18, 26 pkt Turcja - 9 zwycięstw, 30:19, 25 pkt Kanada - 8 zwycięstw, 30:21, 24 pkt Japonia 8 zwycięstw, 27:21, 21 pkt Holandia - 7 zwycięstw, 24:12, 21 pkt Polska - 7 zwycięstw, 28:23, 20 pkt Chiny - 6 zwycięstw, 24:20, 18 pkt

W Final 8 Ligi Narodów zagrają: Amerykanki, Włoszki, Brazylijki, Turczynki, Kanadyjki, Holenderki, Chinki i Japonki.