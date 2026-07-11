Polskie siatkarki walczą o awans do fazy finałowej Ligi Narodów w ostatnim turnieju w Osace. Przed nimi jeszcze jedna potyczka, z Japonkami, które w sobotnie popołudnie rozegrały mecz z Turczynkami. To spotkanie było arcyważne dla wszystkich trzech wymienionych ekip.

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Lepiej zaczęła Turcja, która w środkowej fazie pierwszego seta na trochę straciła prowadzenie, lecz od stanu 19:19 znów przeważała i doprowadziła do 25:22. Druga partia początkowo była bardziej wyrównana niż poprzednia, aż od wyniku 17:17 Japonia już nie oddała przewagi i też wygrała 25:22.

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Na stracie trzeciej odsłony nieznacznie prowadziła Turcja, po czym role się odwróciły. Przynajmniej do rezultatu 17:17, gdy ponownie tureckie siatkarki zaczęły grać lepiej, a od stanu 19:19 doprowadziły do wyniku 25:22 na swoją korzyść. W czwartej partii Japonia tylko przez chwilę miała nadzieję na odrobienie strat. Po tym, jak zrobiło się 4:4, Turczynki zaczęły odjeżdżać. Nawet na 6 pkt, a ostatecznie wygrały 25:22 - wszystkie cztery sety skończyły się tak samo. A cały mecz 3-1 dla Turcji.

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Taki rezultat sprawił, że Turczynki z bilansem 8-3 awansowały na czwarte miejsce w tabeli LN. Natomiast Japonki nie wyprzedziły Polek, które zajmują siódmą pozycję, ostatnią dającą aktualnie awans do turnieju finałowego. Co prawda drużynę prowadzoną przez Stefano Lavariniego mogą jeszcze w sobotę wyprzedzić Chinki (o ile pokonają Dominikanę), które są jednak gospodyniami turnieju finałowego, więc na pewno tam zagrają. A jeśli będą w czołowej siódemce tabeli fazy zasadniczej, to awans przypadnie też ósmemu zespołowi.

W obecnej sytuacji niedzielny mecz polskich siatkarek z Japonkami praktycznie przesądzi o tym, który z tych dwóch zespołów awansuje do turnieju finałowego Ligi Narodów (bilans 7-4 mają też Kanada i Holandia). Początek niedzielnego spotkania w Osace o godz. 12:20 czasu polskiego, relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.