Ale miazga! Polscy siatkarze zlali Niemców

Polscy siatkarze przygotowują się do ostatniego tygodnia zmagań w rundzie zasadniczej tegorocznej Ligi Narodów. Po pierwszych dwóch turniejach podopieczni Nikoli Grbicia są w bardzo dobrej sytuacji. Sześć wygranych w ośmiu meczach daje Biało-Czerwonym trzecie miejsce w tabeli. Do finałowych zmagań awansuje czołowa siódemka oraz gospodarz - Chiny.

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Formę Polaków przed wylotem do USA na ostatnie cztery mecze pierwszej fazy Ligi Narodów sprawdzą Niemcy. Mecz w hali Urania w Olsztynie dla naszych zachodnich sąsiadów jest testem przed turniejem w Belgradzie. Tam powalczą oni o awans do najlepszej siódemki. Obecnie, z bilansem 4 wygranych i 4 porażek, zajmują 10. pozycję.

Grbic testuje przed Ligą Narodów

Polacy od samego początku prezentowali niezłą dyspozycję, imponując zwłaszcza przyjęciem. Biało-Czerwoni szybko zbudowali czteropunktową przewagę, a odskoczyli w środkowej części seta. Pomogły w tym dwa asy serwisowe Bartłomieja Lemańskiego. Do końca podopieczni Nikoli Grbicia pilnowali przewagi, wygrywając partię do 17.

Drugiego seta Polacy rozpoczęli jeszcze lepiej - po imponującym potrójnym bloku było już 6:2. Niemcy nie byli w stanie nawiązać równej walki. Podopieczni Massimo Bottiego mieli problemy z kończeniem akcji, ryzykowali też zagrywką - często jednak trafiając albo w siatkę, albo wyrzucając piłkę daleko w aut. Takich problemów nie mieli Polacy, bo partię asem zakończył Bartłomiej Bołądź.

Pewne zwycięstwo Polaków nad Niemcami

Początek trzeciego seta należał do rywali. Brehme zablokował Jakuba Nowaka i było 1:3, ale rewanż Polaka sprawił, że było 7:7. Był to symbol kompletnego zagubienia Niemców. Ośmiopunktowa seria Biało-Czerwonych ustawiła partię, a przewaga pod koniec seta wynosiła nawet 11 punktów. Skończyło się ostatecznie na secie do 15.

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Można było się już zastanawiać - czy to Polacy grali tak dobrze, czy to Niemcy tak słabo. Statystyki wskazywały, że i to, i to. Obaj trenerzy umówili sie na rozegranie minimum czterech setów. Ostatnia partia w wykonaniu Polaków była jednak zdecydowanie najsłabsza, a Niemcy zagrali lepiej niż w pierwszych trzech. Prowadzili nawet 23:16, a ostatecznie wygrali tę partię do 22.

W turnieju w Chicago reprezentacja Polski zmierzy się z Bułgarami, Brazylijczykami, Francuzami oraz Amerykanami. Cel minimum - utrzymać miejsce w czołowej siódemce, gwarantując sobie bilet do finałowych zmagań w chińskim Ningbo. Biało-Czerwoni mierzą jednak znacznie wyżej, mowa bowiem o zwycięzcach poprzedniej edycji Ligi Narodów. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.