Złe wieści dla Polek po meczu z Brazylią. Tak wygląda tabela Ligi Narodów

Rywalizacja w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek jest bardzo zacięta. Tabela jest bardzo płaska, co sprawia, że reprezentacja Polski do końca musi drżeć o awans do Final Eight. "O kolejności miejsc w tabeli najpierw decyduje liczba zwycięstw, następnie liczba punktów, a dalej bilans setów. Do turnieju finałowego w Makau awansuje siedem pierwszych zespołów oraz Chiny, które są gospodarzem rozgrywek w fazie pucharowej" - przypominaliśmy na łamach Sport.pl.
Różnice punktowe są niewielkie, co sprawia, że rywalizacja jest wyjątkowo zacięta. W Osace Polki przegrały z Turczynkami i pokonały Amerykanki. Po ostatnim meczu miały 19 punktów, co tuż po tym spotkaniu dawało im czwarte miejsce w tabeli VNL. Warto zaznaczyć, ze swoje mecze rozgrywały Kanadyjki i Turczynki, które ostatecznie je wyprzedziły i podopieczne Stefano Lavariniego plasowały się na szóstej lokacie. Nasze zawodniczki musiały punktować, bo różnica między czwartą a np. dziewiątą drużyną wynosiła trzy "oczka".
O punkty w kolejnym meczu nie było łatwo, bo Biało-Czerwone musiały mierzyć się z Brazylijkami. Bilans z Canarinhos mamy bardzo niekorzystny, a ostatni raz wygraliśmy z nimi na turnieju VNL w 2024 roku. Wówczas udało się nam wygrać po tie-breaku.
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Teraz - jak można było się spodziewać - to lepiej ten mecz rozpoczęły Brazylijki, które zamknęły pierwszego seta wynikiem 25:20. W drugiej partii Polki odgryzły się rywalkom i zatriumfowały do 23. W trzecim secie podopieczne Stefano Lavariniego przeważały, ale w końcówce straciły przewagę i poległy 25:23. W czwartym secie siatkarki obu drużyn grały na przewagi, ale Brazylijki były lepsze i zatriumfowały 28:26, a w całym meczu 3:1.
To oznacza, że w tym spotkaniu Brazylia wygrała za trzy punkty. Biało-Czerwone niestety nie utrzymały szóstej lokaty i spadły na siódme miejsce. Wyprzedziły je Japonki, które mają tyle samo "oczek". Z ich największych rywalek o awans do finałów VNL, swój mecz rozgrywały Włoszki z Belgijkami i Holenderki z Niemkami. Po tych meczach sytuacja w tabeli nieco może się zmienić.
W ostatnim spotkaniu siatkarskiej Ligi Narodów w Osace Polki zmierzą się z Japonią (niedziela 12 lipca godz. 12:20). Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.