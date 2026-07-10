Złe wieści dla Polek po meczu z Brazylią. Tak wygląda tabela Ligi Narodów

Rywalizacja w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek jest bardzo zacięta. Tabela jest bardzo płaska, co sprawia, że reprezentacja Polski do końca musi drżeć o awans do Final Eight. "O kolejności miejsc w tabeli najpierw decyduje liczba zwycięstw, następnie liczba punktów, a dalej bilans setów. Do turnieju finałowego w Makau awansuje siedem pierwszych zespołów oraz Chiny, które są gospodarzem rozgrywek w fazie pucharowej" - przypominaliśmy na łamach Sport.pl.

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Polki walczyły z Brazylijkami o kolejne punkty

Różnice punktowe są niewielkie, co sprawia, że rywalizacja jest wyjątkowo zacięta. W Osace Polki przegrały z Turczynkami i pokonały Amerykanki. Po ostatnim meczu miały 19 punktów, co tuż po tym spotkaniu dawało im czwarte miejsce w tabeli VNL. Warto zaznaczyć, ze swoje mecze rozgrywały Kanadyjki i Turczynki, które ostatecznie je wyprzedziły i podopieczne Stefano Lavariniego plasowały się na szóstej lokacie. Nasze zawodniczki musiały punktować, bo różnica między czwartą a np. dziewiątą drużyną wynosiła trzy "oczka".

O punkty w kolejnym meczu nie było łatwo, bo Biało-Czerwone musiały mierzyć się z Brazylijkami. Bilans z Canarinhos mamy bardzo niekorzystny, a ostatni raz wygraliśmy z nimi na turnieju VNL w 2024 roku. Wówczas udało się nam wygrać po tie-breaku.

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Teraz - jak można było się spodziewać - to lepiej ten mecz rozpoczęły Brazylijki, które zamknęły pierwszego seta wynikiem 25:20. W drugiej partii Polki odgryzły się rywalkom i zatriumfowały do 23. W trzecim secie podopieczne Stefano Lavariniego przeważały, ale w końcówce straciły przewagę i poległy 25:23. W czwartym secie siatkarki obu drużyn grały na przewagi, ale Brazylijki były lepsze i zatriumfowały 28:26, a w całym meczu 3:1.

To oznacza, że w tym spotkaniu Brazylia wygrała za trzy punkty. Biało-Czerwone niestety nie utrzymały szóstej lokaty i spadły na siódme miejsce. Wyprzedziły je Japonki, które mają tyle samo "oczek". Z ich największych rywalek o awans do finałów VNL, swój mecz rozgrywały Włoszki z Belgijkami i Holenderki z Niemkami. Po tych meczach sytuacja w tabeli nieco może się zmienić.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Brazylia:

Brazylia - 8 zwycięstw, bilans setów 29:12, 26 punktów USA - 9 zwycięstw, 26:9, 26 pkt Włochy - 7 zwycięstw, 23:10, 21 pkt Kanada - 7 zwycięstw, 25:17, 20 pkt Turcja - 7 zwycięstw, 24:17, 19 pkt Japonia - 7 zwycięstw, 23:16, 19 pkt Polska - 7 zwycięstw, 26:20, 19 pkt Holandia - 6 zwycięstw, 21:12, 18 pkt Chiny - 6 zwycięstw, 23:17, 18 pkt Niemcy - 4 zwycięstwa, 18:19, 14 pkt Czechy - 4 zwycięstwa, 13:20, 11 pkt Belgia - 4 zwycięstwa, 17:26, 10 pkt Serbia - 3 zwycięstwa, 20:21, 14 pkt Tajlandia - 2 zwycięstwa, 13:25, 9 pkt Dominikana - 2 zwycięstwa, 13:27, 8 pkt Ukraina - 2 zwycięstwa, 15:31, 7 pkt Francja - 2 zwycięstwa, 12:28, 6 pkt Bułgaria - 2 zwycięstwa, 8:23, 5 pkt

W ostatnim spotkaniu siatkarskiej Ligi Narodów w Osace Polki zmierzą się z Japonią (niedziela 12 lipca godz. 12:20). Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.