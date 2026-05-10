Zakończyły się już klubowe zmagania we wszystkich najważniejszych ligach siatkówki kobiet, a to oznacza, że przyszedł czas na reprezentacyjną gorączkę. 23 kwietnia selekcjoner polskiej kadry Stefano Lavarini ogłosił grupę swoich podopiecznych na reprezentacyjny sezon 2026.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Ferens: "Ogromne ukłony dla chłopaków"

Na liście powołanych znalazło się 26 zawodniczek. W kadrze nie znalazło się kilka znanych zawodniczek - między innymi Olivii Różański, Zuzanny Góreckiej czy Marleny Kowalewskiej. Stefano Lavarini zaznaczał jednak jasno, że lista zawodniczek może ulec zmianie.

Nagła zmiana w polskiej kadrze

"Szkoleniowiec nie wyklucza ewentualnych zmian, które mogą być wynikiem sytuacji zdrowotnych oraz innych" - przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Teraz PZPS informuje, że jedna z czołowych reprezentantek nie pojawi się na zgrupowaniu w Wałczu.

Zobacz też: Oto nowi mistrzowie Polski! Pierwszy raz w historii

"Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - taka informacja pojawiła się w mediach społecznościowych PZPS.

Złe wieści dla Lavariniego. Wielkie osłabienie

Smarzek występuje obecnie w lidze indonezyjskiej w drużynie Jakarta Popsivo. Wraz z koleżankami zdobyła brązowe medale w zakończonym w kwietniu sezonie. Jej brak w reprezentacji będzie dużym osłabieniem drużyny. 29-latka jest jedną z czterech atakujących, które pojawiły się w kadrze powołanej przez Stefano Lavariniego. Pozostałe to Oliwia Sieradzka z Developresu Rzeszów, Magdalena Stysiak z tureckiego Eczacibasi oraz Julia Szczurowska, grająca w Besiktasie Stambuł.

W bieżącym sezonie reprezentantki Polski zagrają w Lidze Narodów oraz na mistrzostwach Europy. Celem dla Stefano Lavariniego będzie przełamanie serii trzech brązowych medali w LN oraz czterech porażek w ćwierćfinałach imprez mistrzowskich - ME, MŚ oraz igrzysk olimpijskich.