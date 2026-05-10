Powrót na stronę główną

Reprezentantka Polski nie przyjedzie na zgrupowanie

Już niedługo rozpocznie się reprezentacyjny sezon 2026. Stefano Lavarini ogłosił listę powołanych do kadry kilka tygodni temu, ale teraz docierają do niego bardzo złe informacje. Jedna z ważniejszych zawodniczek nie pojawi się na zgrupowaniu. "Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów" - informuje PZPS.
Trener reprezentacji Polski Stefano Lavarini i Malwina Smarzek
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Zakończyły się już klubowe zmagania we wszystkich najważniejszych ligach siatkówki kobiet, a to oznacza, że przyszedł czas na reprezentacyjną gorączkę. 23 kwietnia selekcjoner polskiej kadry Stefano Lavarini ogłosił grupę swoich podopiecznych na reprezentacyjny sezon 2026.

Zobacz wideo Wojciech Ferens: "Ogromne ukłony dla chłopaków"

Na liście powołanych znalazło się 26 zawodniczek. W kadrze nie znalazło się kilka znanych zawodniczek - między innymi Olivii Różański, Zuzanny Góreckiej czy Marleny Kowalewskiej. Stefano Lavarini zaznaczał jednak jasno, że lista zawodniczek może ulec zmianie.

Nagła zmiana w polskiej kadrze

"Szkoleniowiec nie wyklucza ewentualnych zmian, które mogą być wynikiem sytuacji zdrowotnych oraz innych" - przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Teraz PZPS informuje, że jedna z czołowych reprezentantek nie pojawi się na zgrupowaniu w Wałczu. 

Zobacz też: Oto nowi mistrzowie Polski! Pierwszy raz w historii

"Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - taka informacja pojawiła się w mediach społecznościowych PZPS.

Złe wieści dla Lavariniego. Wielkie osłabienie

Smarzek występuje obecnie w lidze indonezyjskiej w drużynie Jakarta Popsivo. Wraz z koleżankami zdobyła brązowe medale w zakończonym w kwietniu sezonie. Jej brak w reprezentacji będzie dużym osłabieniem drużyny. 29-latka jest jedną z czterech atakujących, które pojawiły się w kadrze powołanej przez Stefano Lavariniego. Pozostałe to Oliwia Sieradzka z Developresu Rzeszów, Magdalena Stysiak z tureckiego Eczacibasi oraz Julia Szczurowska, grająca w Besiktasie Stambuł.

W bieżącym sezonie reprezentantki Polski zagrają w Lidze Narodów oraz na mistrzostwach Europy. Celem dla Stefano Lavariniego będzie przełamanie serii trzech brązowych medali w LN oraz czterech porażek w ćwierćfinałach imprez mistrzowskich - ME, MŚ oraz igrzysk olimpijskich.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.