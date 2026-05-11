Polski mistrz świata spotkał się z Ronaldo. To go zaskoczyło

Dawid Konarski od 2024 roku występuje w Arabii Saudyjskiej. Obecnie mistrz świata jest zawodnikiem Al-Ahli, a wcześniej bronił barw Al Nassr. Największą gwiazdą piłkarskiej sekcji tego drugiego klubu, jest legendarny Cristiano Ronaldo. Ostatnio siatkarz przekazał oryginalną koszulkę Portugalczyka, na licytację fundacji Cancer Fighters. Jak się okazuje atakujący miał również okazję spotkać się z gwiazdą futbolu.

Polski mistrz świata opowiedział o spotkaniu z Ronaldo. "Dostęp do niego jest praktycznie niemożliwy"

Dawid Konarski był gościem emitowanego na antenie Polsatu Sport, magazynu "#7Strefa". Polski siatkarz opowiedział o spotkaniu z Cristiano Ronaldo. Atakujący podkreślił, że kontakt z Portugalczykiem jest praktycznie niemożliwy.

- Ja na pewno bardziej zapamiętałem to spotkanie niż on. Myślę, że on nie zwrócił uwagi na to, że gdzieś tam jestem na trybunach, czy na klubowym parkingu. W zeszłym roku akurat ja wchodziłem na swój trening w prawo, on na swój w lewo. Dostęp do niego jest praktycznie niemożliwy, cały czas dwójka ochroniarzy przy nim. Ja też tam pojechałem robić swoją robotę. A były też takie osoby w klubie, żeby polować na fotkę czy jakiś autograf. On robi swoje, ja robię swoje. Fajnie było zobaczyć taką ikonę na żywo - podkreślał Konarski.

"W siatkówce nie znajdziemy takiego gracza"

Konarski został również zapytany o zestawienie skali popularności i globalnego fenomenu Ronaldo z największymi siatkarzami. Reprezentant Polski podkreślił, że w świecie siatkówki trudno szukać tak ikonicznych postaci.

- W siatkówce nie znajdziemy takiego gracza. Leon u nas też generuje jakieś poruszenie, czy w ostatnich latach Tomek Fornal, który stał się gorącym tematem. To jest skala tak globalna, że my chyba nie zdajemy sobie trochę sprawy. Rozmawialiśmy przed programem, że to jest z jednej strony fajne, ale nie móc nigdzie wyjść, spędzić czas. Mam ochotę się przejść, wyjść pooddychać świeżym powietrzem samemu, to nie jest w stanie tego zrobić, jeżeli nie jest na jakimś swoim prywatnym terenie, czy z ochroniarzami. Nie jest w stanie się poruszać i tego na pewno nie zazdroszczę. On pokazuje wielką klasę, to jest wielki piłkarz, który sobie z tym wszystkim radzi. Jest w stu procentach skoncentrowany na piłce nożnej, ma już 40 lat, a dalej jest głodny i ambitny - zwrócił uwagę Konarski.

W czerwcu rozpoczną się rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów. Reprezentacja Polski w pierwszym spotkaniu, 10 czerwca zmierzy się z Kubą.