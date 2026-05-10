Leon znów sięgnie po złoto? Pierwszy taki finał PlusLigi od 13 lat

Tak jak przed rokiem Bogdanka LUK Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie dotarły do finału rywalizacjo o mistrzostwo Polski. Kto wygra Plus Ligę 2026? Po pierwszym meczu wydawało się, że bliżej sukcesu będą Zawiercianie. Wygrali 3:0, ale w kolejnych dwóch górą była Bogdanka, pokonując przeciwników 3:11 i 3:0. Jednak 6 maja w Lublinie goście wygrali 3:1 i sprawili, że do wyłonienia nowego mistrza potrzebny będzie piąty, decydujący mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kajetan Tokajuk o wygranej w Katowicach. "Jeszcze nie ma się z czego cieszyć"

Wielki finał Plus Ligi. Czy Zawiercie do trzech razy sztuka?

Przed rokiem Bogdanka LUK Lublin wygrała w serii 3:1. Jak daleko musimy się cofnąć, aby odnaleźć ostatni finał ligowych zmagań, który został rozstrzygnięty w pięciu meczach. Aż o 13 lat. W sezonie 2012/2013 Asseco Resovia pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:2.

Przypomnijmy, że jeśli wygra Bogdanka to sięgnie po drugie mistrzostwo z rzędu. Zawiercianie wciąż czekają wciąż czekają na mistrzostwo Polski. Mają trzy medale: srebro z 2024 i 2025 roku, a także brąz z 2022 roku. Są także drugą drużyną zeszłego sezonu Ligi Mistrzów. Wciąż jednak na ich szyjach nie pojawił się złoty medal za krajowy prymat. Czy tym razem będzie inaczej?

Kiedy finał Plus Ligi? Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka Lublin [TRANSMISJA, NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w ramach finału Plus Ligi zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja o 14:45 w Sosnowcu. To spotkanie będzie decydujące o tym, kto będzie mógł o sobie mówić: mistrz Polski 2025/2026. Transmisja na żywo z tego meczu dostępna będzie w kanale Polsat Sport. Zapraszamy do śledzenia informacji związanych z tym spotkaniem na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.