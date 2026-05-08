Wielki hit w PlusLidze. Do PGE Projektu Warszawa przechodzi Yuri Romano. Włoski dwukrotny mistrz świata potwierdził transfer w rozmowie z rodzimymi mediami. - Jestem podekscytowany - podkreślał atakujący.
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

PlusLiga będzie miała nową gwiazdę. Do PGE Projekt Warszawa przechodzi Yuri Romano, co prawda, stołeczny klub jeszcze nie potwierdził transferu, ale w rozmowie z portalem oasport.it przenosiny do Polski ogłosił sam zawodnik

Yuri Romano ogłosił. "W przyszłym roku będę grał w Polsce" 

Na portalu X rozmowę Romano z oasport.it przytoczył Jakub Balcerzak. Włoski siatkarz jest już pewny swojego transferu do PGE Projektu Warszawa. Atakujący nie ukrywa ekscytacji związanej z przenosinami do naszego kraju. 

- W przyszłym roku będę grał w Polsce w Warszawie. Jestem podekscytowany, bo to liga, którą zawsze podziwiałem. To decyzja, którą jakiś czas temu już miałem w głowie. Jestem bardzo szczęśliwy, że pojawiła się ta oferta - powiedział w rozmowie z oasport.it Romano. 

Romano to jedna z największych gwiazd współczesnej siatkówki 

Yuri Romano dwukrotnie zdobył z reprezentacją Włoch mistrzostwo świata. Po jeden z tytułów sięgnął na polskiej ziemi, w 2022 roku w katowickim "Spodku". W finale mundialu Włosi wygrali 3:1 z Polską, atakujący zdobył trzynaście punktów. Rok wcześniej Squadra Azzurra w tym samym miejscu zdobyła mistrzostwo Europy. Kolejny tytuł najlepszej drużyny globu Włosi z Romano w składzie zdobyli w 2025 roku. 

To będzie dla Romano drugi zagraniczny transfer, największe klubowe sukcesy Włoch odnosił w barwach Piacenzy, z którą świętował zdobycie Pucharu Włoch i trzeciego miejsca w krajowych rozgrywkach. Ostatni sezon atakujący spędził w rosyjskim Fakel Novy Urengoy. 

