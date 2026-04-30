25:14! Co za mecz o brąz w PlusLidze

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze. W spotkaniu o brązowy medal trwa rywalizacja między Asseco Resovią Rzeszów i Projektem Warszawa. W pierwszym meczu lepszy okazał się stołeczny zespół. Drugie starcie miało miejsce w czwartek, 30 kwietnia o godzinie 17:30. Oto jak przebiegło spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Nalepka: Udowodnił, że jest w stanie grać, wytrzymał to ciśnienie

Dominacja gości w pierwszym secie

Początek pierwszego seta miał niezwykle wyrównany przebieg, jednak z biegiem czasu zaczęli dominować goście. Projekt pierwszy raz wyszedł na trzypunktowe prowadzenie przy stanie 10:7, w dalszej części tej partii gospodarze byli w stanie zbliżyć się do stołecznej drużyny maksymalnie na dwa punkty. Były to dość nieśmiałe ataki, a coraz większą kontrolę zaczynał zdobywać Projekt. Po punkcie zdobytym blokiem przez Karola Kłosa, goście wyszli na prowadzenie 16:10. W końcówce seta zespół z Warszawy nie pozwolił zbliżyć się gospodarzom i pewnie wygrał pierwszą partię 25:18.

Drugi set bez zmian. Projekt wciąż był na fali

Kibice z Rzeszowa przeżywali ciężkie chwile również w drugim secie i to od samego początku. Goście prowadzili już 3:0. Asseco Resovia próbowała wrócić do gry, w pewnym momencie niemal odrobiła straty. Po uderzeniu w aut Kochanowskiego, goście byli na tylko jednopunktowym prowadzeniu (7:6). Kolejny przełom oglądaliśmy w połowie tej partii, kiedy ponownie przebudzili się goście. Projekt znów przejął kontrolę nad meczem i prowadził 13:9, stopniowo budując przewagę. W drugiej części tego seta oglądaliśmy bardzo podobny scenariusz jak w pierwszej partii, który ostatecznie dał wynik 25:14 dla Projektu, stołeczny zespół był już na dwusetowym prowadzeniu.

Wielki powrót Resovii w trzecim secie

W trzecim secie od początku za odrabianie strat wzięli się gospodarze. Rzeszowianie skutecznie budowali swoją przewagę, wychodząc w pewnym momencie na prowadzenie 14:6. Projekt chciał jednak zakończyć mecz w trzech setach. Przewaga Resovii stopniowo malała, goście byli w stanie momentami zbliżyć się na cztery punkty. Gospodarze wybronili ostatecznie wynik, zwyciężając seta po punkcie Butryna 25:20.

Projekt wrócił w czwartym secie. Stołeczny zespół o krok od podium PlusLigi

Goście wrócili do gry od początku czwartego seta, dość szybko wychodząc na czteropunktowe prowadzenie (9:5). W dalszej części tej partii Asseco Resovia miała ogromne problemy ze zmniejszeniem strat, stopniowo rosła za to przewaga gości. Gra zespołu z Rzeszowa się totalnie załamała, stołeczny zespół prowadził już 19:13. Gospodarze do końca czwartego seta nie byli w stanie wrócić do meczu. PGE Projekt Warszawa wygrał czwartego seta 25:18, a całe spotkanie 3:1. Stołeczny zespół jest o krok od podium PlusLigi.

Trzecie spotkanie między PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów zaplanowano na niedzielę, 3 maja o godzinie 14:45. W przypadku zwycięstwa stołeczny zespół będzie świętować zdobycie brązowych medali mistrzostw Polski.