Powrót na stronę główną

25:14! Co za mecz o brąz w PlusLidze

Siatkarze PGE Projektu Warszawa o krok od brązowych medali mistrzostw Polski. Stołeczny zespół w drugim spotkaniu pokonał Asseco Resovię Rzeszów 25:18, 25:14, 20:25, 25:18. Projekt szanse na świętowanie ligowego podium będzie mieć na własnej hali, już w trakcie weekendu majowego.
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze. W spotkaniu o brązowy medal trwa rywalizacja między Asseco Resovią Rzeszów i Projektem Warszawa. W pierwszym meczu lepszy okazał się stołeczny zespół. Drugie starcie miało miejsce w czwartek, 30 kwietnia o godzinie 17:30. Oto jak przebiegło spotkanie. 

Zobacz wideo Kamil Nalepka: Udowodnił, że jest w stanie grać, wytrzymał to ciśnienie

Dominacja gości w pierwszym secie 

Początek pierwszego seta miał niezwykle wyrównany przebieg, jednak z biegiem czasu zaczęli dominować goście. Projekt pierwszy raz wyszedł na trzypunktowe prowadzenie przy stanie 10:7, w dalszej części tej partii gospodarze byli w stanie zbliżyć się do stołecznej drużyny maksymalnie na dwa punkty. Były to dość nieśmiałe ataki, a coraz większą kontrolę zaczynał zdobywać Projekt. Po punkcie zdobytym blokiem przez Karola Kłosa, goście wyszli na prowadzenie 16:10. W końcówce seta zespół z Warszawy nie pozwolił zbliżyć się gospodarzom i pewnie wygrał pierwszą partię 25:18. 

Drugi set bez zmian. Projekt wciąż był na fali 

Kibice z Rzeszowa przeżywali ciężkie chwile również w drugim secie i to od samego początku. Goście prowadzili już 3:0. Asseco Resovia próbowała wrócić do gry, w pewnym momencie niemal odrobiła straty. Po uderzeniu w aut Kochanowskiego, goście byli na tylko jednopunktowym prowadzeniu (7:6). Kolejny przełom oglądaliśmy w połowie tej partii, kiedy ponownie przebudzili się goście. Projekt znów przejął kontrolę nad meczem i prowadził 13:9, stopniowo budując przewagę. W drugiej części tego seta oglądaliśmy bardzo podobny scenariusz jak w pierwszej partii, który ostatecznie dał wynik 25:14 dla Projektu, stołeczny zespół był już na dwusetowym prowadzeniu. 

Zobacz też: Zdobyły złoto i nagle ogłosiły koniec kariery. Wśród nich 32-letnia Polka 

Wielki powrót Resovii w trzecim secie 

W trzecim secie od początku za odrabianie strat wzięli się gospodarze. Rzeszowianie skutecznie budowali swoją przewagę, wychodząc w pewnym momencie na prowadzenie 14:6. Projekt chciał jednak zakończyć mecz w trzech setach. Przewaga Resovii stopniowo malała, goście byli w stanie momentami zbliżyć się na cztery punkty. Gospodarze wybronili ostatecznie wynik, zwyciężając seta po punkcie Butryna 25:20. 

Projekt wrócił w czwartym secie. Stołeczny zespół o krok od podium PlusLigi 

Goście wrócili do gry od początku czwartego seta, dość szybko wychodząc na czteropunktowe prowadzenie (9:5). W dalszej części tej partii Asseco Resovia miała ogromne problemy ze zmniejszeniem strat, stopniowo rosła za to przewaga gości. Gra zespołu z Rzeszowa się totalnie załamała, stołeczny zespół prowadził już 19:13. Gospodarze do końca czwartego seta nie byli w stanie wrócić do meczu. PGE Projekt Warszawa wygrał czwartego seta 25:18, a całe spotkanie 3:1. Stołeczny zespół jest o krok od podium PlusLigi. 

Trzecie spotkanie między PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów zaplanowano na niedzielę, 3 maja o godzinie 14:45. W przypadku zwycięstwa stołeczny zespół będzie świętować zdobycie brązowych medali mistrzostw Polski. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.