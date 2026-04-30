Polska gwiazda zakończyła karierę. Teraz ujawniła prawdziwy powód

"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi.. a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 r. i profesjonalnej grze w klubach od 2013 r. ten etap mojego życia się kończy. Ale to pożegnanie nie ma być smutne, ma być takie jak siatkówka, która jest pełna pozytywnych emocji. Właśnie takie doznania dawał mi ten piękny zespołowy sport i właśnie takie chciałam dawać kibicom, chociaż ten, kto mnie zna nie raz widział też łzy i złość... Zawsze w tym wszystkim byłam prawdziwa i nikogo nie udawałam" - tak Agnieszka Korneluk ogłosiła zakończenie kariery 22 kwietnia. Teraz wieloletnia podpora reprezentacji Polski szerzej poruszyła ten temat.

Agnieszka Korneluk komentuje decyzję o zakończeniu kariery. "Chcę się spełnić w roli żony i mamy"

Zrobiła to w obszernym wywiadzie dla TVP Sport. Jej decyzja na pewno nie była spontaniczna, bowiem już po zeszłorocznym ćwierćfinale mistrzostw świata z Włoszkami (0:3) miała świadomość, że najpewniej był to jej ostatni mecz w reprezentacji Polski. Głównie z tego wynikały jej łzy. - Każdej przegranej towarzyszy złość, ale w mojej głowie było tylko to, że to nie jest zwykła przegrana i zwykłe spotkanie - zaznaczyła. A jeszcze przed startem tamtego sezonu reprezentacyjnego o decyzji poinformowała selekcjonera Stefano Lavariniego.

Korneluk przeszła na sportową emeryturę w wieku 31 lat. Sama przyznaje, że mogłaby pograć dłużej, aczkolwiek na tym etapie życia ma zupełnie inny priorytet. Mianowicie założenie rodziny ze swoim małżonkiem.

- Cały czas spotykam się z pytaniami, dlaczego teraz. W moim odczuciu jest to wybór między karierą a rodziną. Tak jak napisałam w pożegnalnym poście, jako siatkarka ja się spełniłam, a teraz chcę się spełnić w roli żony i mamy. To jest dla mnie najważniejsze. Przez całe życie poświęcałam inne rzeczy, żeby grać najlepiej jak mogłam grać. Teraz przyszedł czas, żeby skupić się na innych rzeczach i na tym, co w tej chwili dla mnie najważniejsze - wytłumaczyła.

Bardzo zależy jej na dziecku. - Rodzina zawsze była dla mnie najważniejsza. Marzę o tym, aby zostać mamą. Myślę, że jest to najpiękniejsze uczucie, jakie tylko może być. Siatkówka daje niesamowite emocje i adrenalinę - na pewno będzie mi ich brakować - ale podejmuję teraz taki, a nie inny wybór, bo spełnienie jako mama jest dla mnie najważniejsze - dodała.

Dlatego Korneluk definitywnie zrezygnowała z siatkówki

Korneluk została zapytana o to, czy nie myślała o przerwie macierzyńskiej od siatkówki oraz późniejszym powrocie do gry? Dla niej optymalniejsze było zupełne rozstanie z parkietem. I choć zdaje sobie sprawę, że przyszłość potrafi zaskoczyć, to obecnie w ogóle nie zakłada powrotu.

- Wydaje mi się, że są chwile, które można przeżyć tylko raz. Nie chciałabym pominąć jakiegokolwiek momentu z życia dziecka. Nie chcę tego żałować. Nigdy jednak nie mówię nigdy. Wiem, że życie pisze przeróżne scenariusze, choć w tym momencie nie zakładam, że wrócę do siatkówki. Taki plan nie jest nawet w tle mojej głowy - oznajmiła.

Agnieszka Korneluk ostatni sezon zakończyła z wicemistrzostwem oraz Superpucharem Turcji w barwach Fenerbahce. Ten klub reprezentowała w latach 2025-2026, a wcześniej: Developres Rzeszów (2024-2025), Chemika Police (2020-2024), Savino Del Bene Scandicci (2019-2020), Pomi Casalmaggiore (2018-2019), Budowlanych Łódź (2017-2018) oraz Impel Wrocław (2013-2017). Z reprezentacją Polski trzykrotnie zdobyła brąz Ligi Narodów (2023-2025) i zagrała na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (porażka z Włoszkami w ćwierćfinale).