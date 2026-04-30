Oficjalnie: Kapitan reprezentacji Polski wraca do PlusLigi!

Po roku spędzonym w Japonii Aleksander Śliwka przeniósł się do turckiego Halkbanku Ankara. Zespół rywalizował niedawno o brązowy medal ze Sporem Toto. "Dwa spotkania zakończyły się tie-breakiem, w tym to decydujące. A w nim brylował właśnie Śliwka. 30-latek zakończył ten pojedynek z dorobkiem 21 punktów, osiągając 60 procent skuteczności w ataku (18/30), do tego dołożył trzy punktowe bloki i przyjmował piłki na poziomie 56 procent pozytywnego przyjęcia. Te dane opublikował na platformie X Jakub Balcerzak" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Kapitan reprezentacji Polski wraca do PlusLigi

Niedawno pojawiły się doniesienia, że po zakończeniu sezonu w Turcji Aleksander Śliwka może przenieść się do... Projektu Warszawa. Ostatnio groźnej kontuzji doznał Bartosz Bednorz, który doznał kontuzji kostki. "Badania obrazowe potwierdziły, że struktury kostne są nienaruszone. Doszło do uszkodzeń w obrębie ścięgien mięśni stopy. Mamy do czynienia ze złożonym urazem, który ze względu na swoją specyfikę wymaga bezwzględnego odciążenia i ukierunkowanej rehabilitacji. Naszym priorytetem jest to, aby proces leczenia przebiegł całkowicie bezpiecznie i wykluczył ryzyko odnowienia się kontuzji w przyszłości" - poinformował dr Michał Konik, klubowy lekarz.

Teraz Projekt Warszawa potwierdził transfer Aleksandra Śliwki, który wzmocni Projekt Warszawa w decydujących meczach PlusLigi. "Sytuacja kadrowa przed najważniejszymi rozstrzygnięciami ligowymi wymagała od zarządu natychmiastowych i zdecydowanych kroków. Skorzystanie z regulaminowego zapisu o transferze medycznym pozwala zachować balans w drużynie i kontynuować walkę o najwyższe cele sportowe" - informuje klub w komunikacie.

- Chciałbym podziękować władzom Halkbanku Ankara za sprawną komunikację i zielone światło dla tego ruchu w tak krótkim czasie. - powiedział w klubowych mediach Piotr Gacek, prezes PGE Projektu Warszawa.

Zobacz też: Leon powiedział "dość". Fantastyczny występ w finałach PlusLigi

- Pojawiają się w przestrzeni publicznej głosy kibiców sugerujące, że ściąganie zawodnika na samą końcówkę sezonu jest niesprawiedliwe względem innych drużyn. Chciałbym się do tego odnieść bardzo jasno. Nie ma mowy o naginaniu zasad czy wygodzie. Przepis o transferze medycznym jest niezwykle wyśrubowany, wymaga spełnienia rygorystycznych warunków formalnych i weryfikacji zdrowotnej kontuzjowanego gracza. To nie jest proste rozwiązanie, które jest nam na rękę, ale regulaminowe koło ratunkowe w obliczu utraty kluczowego zawodnika na finiszu rozgrywek. Działamy w pełni w ramach obowiązującego prawa, aby chronić pracę jaką wykonała drużyna przez cały bieżący sezon - dodał.

- Chcę również wyrazić ogromny szacunek dla Aleksandra Śliwki. Zgodził się wejść do drużyny na najważniejsze spotkania sezonu, w trybie absolutnie awaryjnym. Jego profesjonalizm, pełne zaangażowanie i chęć pomocy zespołowi w tak trudnym momencie pokazują tylko, jak wielkiej klasy jest to sportowiec i człowiek. Cieszymy się, że będziemy mieli go na pokładzie w walce o brązowy medal - zakończył.

W pierwszym meczu o brązowy medal PGE Projekt Warszawa pokonał Asseco Resovię Rzeszów 3:2. Drugie spotkanie, które odbędzie się na Podpromiu w Rzeszowie zostanie rozegrane w czwartek 30 kwietnia o godzinie 17:30. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Z kolei Final Four Ligi Mistrzów CEV zaplanowano na 16-17 maja.