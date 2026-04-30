Przed PGE Budowlanymi Łódź było trudne zadanie. W finale TauronLigi siatkarki mierzyły się z obrończyniami tytułu, Developresem Rzeszów. Początek miały fatalny, bo przegrały aż 0:3. Później jednak wróciły do gry. Ostatecznie doszło do aż pięciu meczów i ten ostatni rozstrzygnął o losach rywalizacji. W środowy wieczór trofeum w górę, po bardzo pewnym zwycięstwie (3:1) podniosły zawodniczki z Łodzi. I to po raz pierwszy w historii. Szybko okazało się, że w przyszłym sezonie aż dwie z nich nie pomogą w obronie tytułu.

Aleksandra Wenerska pożegnała się z siatkówką. "Cieszę się, że kończę ze złotem"

Już przed meczem Aleksandra Wenerska opublikowała wymowny wpis na Instagramie. "Last dance z moją ekipą na medal... mam nadzieję, że złoty! Kibicujcie nam w naszym ostatnim meczu o Mistrzostwo Polski" - pisała. Poinformowała, że właśnie tym spotkaniem zakończy karierę, a ta była naznaczona masą sukcesów. Może pochwalić się m.in. dwoma mistrzostwami Polski (oprócz tego z Budowlanymi, trofeum wywalczyła też z ŁKS-em Commercecon Łódź), a trzy razy zajmowała najniższy stopień podium. W tym sezonie zdobyła też Puchar Polski. Grała również w reprezentacji.

- Jeszcze nie wiem [jak się czuje z tym, że kończę karierę, przyp. red.]. Na razie chyba to do mnie jeszcze nie dociera - zaczęła Wenerska w rozmowie z Polsatem Sport. - Cieszę się, że kończę ze złotem i że kończę [karierę, przyp. red.] z tą drużyną, bo naprawdę nie mogłam sobie lepszej wymarzyć, by to zrobić. Dziękuję jej za cały sezon i za wsparcie, bo bywało różnie. Pokazałyśmy klasę. Jestem z nas dumna! - dodawała.

Nie tylko Wenerska kończy karierę. Seria pożegnań

Jak się okazało, śladami Wenerskiej poszła też Bruna Honorio, 36-letnia atakująca, która spędziła ostatnie lata w Polsce, grając dla trzech różnych klubów i zdobywając z nimi trzy mistrzostwa kraju... z rzędu. Zarówno ona, jak i Wenerska zostały docenione przez koleżanki, a szczególnie przez Alicję Grabkę. To właśnie kapitanka zespołu miała unieść trofeum w geście triumfu, ale zamiast tego zaprosiła kończące karierę siatkarki i przekazała im puchar. To one miały czynić honory.

- Ala jest super osobą, uwielbiam ją, jest też świetną kapitan. To był bardzo miły gest, bardzo jej za to dziękuję i życzę jej naprawdę jak najlepiej, bo jest wspaniałą zawodniczką - dodawała Wenerska. To nie był jednak koniec pożegnań. Z parkietem ostatecznie pożegnała się też jedna z wicemistrzyń. Mowa o Laurze Heyrman. Brąz tegorocznej rywalizacji zgarnęła Uni Opole.