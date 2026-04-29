Leon powiedział "dość". Fantastyczny występ w finałach PlusLigi

Finał tegorocznej PlusLigi rozgrywany jest między pierwszą a trzecią drużyną fazy zasadniczej. Aluron CMC Warta Zawiercie okazała się najlepsza w pierwszej części rozgrywek, ale w fazie play-off dużo problemów sprawiła im ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Z kolei Bogdanka LUK Lublin suchą stopą przeszła przez ćwierćfinał i półfinał, tracąc zaledwie dwa sety w meczach z PGE GiEK Skrą Bełchatów i PGE Projektem Warszawa.

Pierwszy finałowy mecz potoczył się po myśli Zawiercian. W Sosnowcu niezwykle pewnie, bez straty seta, pokonali Bogdankę, a w trzecim secie Aluron wręcz rozniósł rywali, wygrywając do 14. Tym samym postawili pierwszy z trzech kroków na drodze po zdobycie pierwszego mistrzowskiego tytułu i rewanż za finałową porażkę sprzed roku.

Pobudka Wilfredo Leona

I Warta rozpoczęła mecz w Lublinie w podobnym stylu. Prowadziła już 4:1, ale dwa asy Aleksa Grozdanowa przywróciły prowadzenie gospodarzom. Chwilę później jednak dobrą serię przyjezdnych rozpoczął Bartłomiej Bołądź. Najpierw skuteczny atak, potem as, a po punkcie Bartosza Kwolka było już 11:8. Od tej pory goście pilnowali już przebiegu seta, nie pozwalając rywalom na choćby wyrównanie wyniku. Z gry kompletnie został wyłączony Wilfredo Leon, a seta zakończył zagrywką Aaron Russell.

Po krótkiej przerwie doszło do przesilenia - początek drugiej partii należał do Lublinian. Już przy stanie 5:1 o czas poprosił trener gości, Michał Winiarski. Nie pomogło to, a gospodarze powiększali przewagę. Leon obił blok i było już 12:5. Tym razem jednak interwencja Winiarskiego przyniosła skutek, bo Aluron natychmiast zaliczył czteropunktową serię.

Po dwóch błędach Mateusza Malinowskiego przewaga gospodarzy zmalała już tylko do jednego punktu. Wtedy do akcji ruszył Wilfredo Leon. Od stanu 15:14 zdobył aż sześć punktów atakami - w całej drugiej partii skutecznie kończył akcje 10 razy. Zawiercie nie mogło znaleźć odpowiedzi na taką grę reprezentanta Polski. Bogdanka LUK Lublin wygrała swojego pierwszego seta w tegorocznym finale 25:21 - w dużej mierze za sprawą swej największej gwiazdy.

Wielka walka o mistrzostwo Polski

Trzecia partia rozpoczęła się od wyrównanej gry. Na drobne prowadzenie gości wyprowadził Russell, ale na skuteczne akcje Amerykanina odpowiadał Leon - w ataku niemal nie do zatrzymania, a do zaprezentowania pełni umiejętności brakowało mu tylko skutecznego serwisu. Po bloku Jurija Gladyra na Malinowskim Zawiercianie prowadzili trzema punktami, ale wtedy w ich grze coś się zacięło.

Remis dał 19. punkt Wilfredo Leona, a prowadzenie 16:15 - blok Jacksona Younga na Bołądziu. Od tej pory o krok z przodu byli gospodarze, a Zawiercian stać było co najwyżej na wyrównanie wyniku. Po ataku Russella było 22:22, ale końcówka należała do Bogdanki. Russell miał w górze piłkę na 24:24, ale nadział się na blok Marcina Komendy i gospodarze objęli prowadzenie w meczu.

Postawieni pod ścianą przyjezdni pokazali siłę w czwartym secie. Seria pięciu punktów z rzędu dała im wysokie prowadzenie już w pierwszej części seta - 12:6 po ataku Bołądzia. W tym okresie nie pomógł nawet pierwszy as serwisowy Leona. Bołądź obił blok i było już 18:12 i wtedy przyjezdni kompletnie się wyłączyli. Kolejne błędy, w tym dwa autowe ataki Kwolka, dały prowadzenie gospodarzom.

Wielkie emocje na parkiecie podsycali kontrowersyjnymi decyzjami sędziowie. Minimalny aut przy serwisie Marcina Komendy, czy akcja przy stanie 21:21, gdy Zawiercie ledwo co uratowali piłkę rzuconą później przez Younga rozgrzały publiczność do czerwoności. Celny atak Bieńka dał piłkę setową, ale odpowiedział Wilfredo Leon i rozpoczęła się gra na przewagi. Gospodarze wytrzymali nerwy, wykorzystali drugą piłkę meczową i pokonali Aluron po raz pierwszy w sezonie. Mecz zakończył Marcin Komenda, blokując Aarona Russella.

Bogdanka LUK Lublin 3:1 Aluron CMC Warta Zawiercie (21:25, 25:21, 25:23, 29:27)

Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Wilfredo Leon. Reprezentant Polski zdobył 22 punkty, wykorzystując 21 ataków i dokładając do tego dorobku jednego asa serwisowego.

Bogdanka LUK Lublin wyrównała stan finału. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 1:1. Trzeci mecz odbędzie się w Sosnowcu w sobotę 2 maja o godzinie 14:45. Później obie drużyny wrócą do Lublina, a w ewentualnym piątym spotkaniu gospodarzem będzie Aluron.