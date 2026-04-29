Nikola Grbić jest selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn od stycznia 2022 roku. W tym czasie ze wszystkich ośmiu międzynarodowych imprez przywoził z drużyną medale. Najcenniejszy krążek Biało-Czerwoni zdobyli w 2024 roku na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, kiedy sięgnęli po srebro. Był to długo wyczekiwany medal na najważniejszym sportowym wydarzeniu. Każdy zdążył się już przyzwyczaić do tego, że Serb pracuje tylko z polską kadrą. Tymczasem w środę pojawiły się informacje jakoby od następnego sezonu Grbić miał łączyć dwie funkcje.

Grbić popracuje we Włoszech. "Otrzymał zgodę"

Serwis Volleyball.it poinformował, że Grbić ma zostać trenerem klubu Modena Volley. "Grbić miał otrzymać zgodę od Polskiego Związku Piłki Siatkowej na podpisanie kontraktu z włoskim klubem" - pisze z kolei Jakub Balcerzak.

Po raz ostatni Grbić pracował w klubie w sezonie 2021/2022, kiedy prowadził ekipę z Perugii. Wówczas trenował m.in. Wilfredo Leona. Bardzo długo zatem był selekcjonerem reprezentacji Polski, nie łącząc tego z funkcją szkoleniowca w zespole.

Działacze z Modeny szukają szkoleniowca po tym, jak rozstali się z Alberto Giulianim, który postanowił, że będzie teraz prowadził Olympiakos.

Co ciekawe, niedługo po informacji przekazanej przez Volleyball.it, głos zabrał Georges Matijasević, agent Grbicia, który stanowczo zaprzeczył za pośrednictwem mediów społecznościowych, by jego klient miał pracować w Modenie.

Grbić z sukcesami klubowymi

Jak spojrzy się na karierę trenerską Grbicia, to widać tam oczywiście nie tylko mnóstwo sukcesów z reprezentacją Polski, ale także z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Serb wygrał z tym klubem Ligę Mistrzów, dwukrotnie wywalczył superpuchar kraju i raz Puchar Polski. W Perugii zdobył natomiast Puchar Włoch. Co ciekawe, nigdy nie sięgnął ze swoimi drużynami po krajowe mistrzostwo.