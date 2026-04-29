Przed sezonem 2025/26 Aleksander Śliwka przeszedł z japońskiego Suntory Sunbirds do tureckiego Halkbanku Ankara. Polak początkowo leczył kontuzję z okresu reprezentacyjnego, ale później był w stanie potwierdzić, jak duże możliwości w nim drzemią. Najwyższą formę osiągnął najprawdopodobniej w ostatnim czasie.

Śliwka w wybornej formie. Projekt korzysta

Jego zespół rywalizował ze Spor Toto o brązowy medal Efeler Ligi. W zmaganiach do dwóch zwycięstw nie brakowało emocji. Dwa spotkania zakończyły się tie-breakiem, w tym to decydujące. A w nim brylował właśnie Śliwka. 30-latek zakończył ten pojedynek z dorobkiem 21 punktów, osiągając 60 procent skuteczności w ataku (18/30), do tego dołożył trzy punktowe bloki i przyjmował piłki na poziomie 56 procent pozytywnego przyjęcia. Te dane opublikował na platformie X Jakub Balcerzak.

Teraz poinformował także o tym, że Śliwka ma zagrać w barwach PGE Projektu Warszawa. Klub planuje przeprowadzić transfer medyczny po kontuzji Bartosza Bednorza.

Przyjmujący stołecznej ekipy upadł na początku tie-breaka pierwszego meczu o brąz na nogę rywala i najprawdopodobniej skręcił staw skokowy, co rzecz jasna uniemożliwia jego występy do końca sezonu PlusLigi.

Śliwka pomoże w PlusLidze

W pierwszym spotkaniu o brąz Projekt pokonał Asseco Resovię 3:2, ale rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, więc jeszcze sporo może się wydarzyć. Obie drużyny na razie prezentują podobny poziom, a transfer medyczny Śliwki wydaje się idealnym rozwiązaniem.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że kapitan reprezentacji Polski nie będzie mógł pomóc Projektowi w final four Ligi Mistrzów. To ma związek z przepisami - wcześniej Śliwka w tym sezonie już w barwach Halkbanku brał udział w tych rozgrywkach.