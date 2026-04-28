Rosjanie odgrażają się światu. "Pojechać i ukarać wszystkich"

W marcu minęły cztery lata odkąd w rywalizacji międzynarodowej nie oglądamy klubów oraz reprezentacji Rosji i Białorusi. W tym okresie czasu - z jego upływem, część dyscyplin na tyle poluzowała restrykcje wobec Rosjan, że ci powrócili do rywalizacji nawet pod własną flagą oraz z państwowym hymnem.

Rosjanie chcą powrotu na siatkarskie salony. "Pojechać i ukarać"

W ostatnich dniach głośno było w naszym kraju po słowach Michała Kubiaka, który w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem przyznał, iż optuje za powrotem rosyjskich siatkarzy do gry na europejskich oraz światowych salonach. "Ja bym chciał, żeby oni wrócili. Po prostu, jako sportowcy. Nie jako naród, kraj, nie wiem, pod banderą Putina. Nie wnikam w ogóle w to. Ja bym chciał, żeby oni jako sportowcy i jako jeden z najlepszych krajów, który ma drużynę siatkarską, wrócił do rozgrywek międzynarodowych, bo bez nich czegoś mi brakuje. Rozumiesz? No Liga Mistrzów jest, ale nie ma tam żadnej rosyjskiej drużyny. Jakby oni byli... zobacz, że w każdych rozgrywkach, w których grała Rosja - oprócz mistrzostw świata, chyba kilka edycji wstecz nie zdobyła medalu, bo na MŚ zawsze mieli czkawkę - zawsze byli w czubie. Zawsze. I dlaczego my jako sportowcy nie mamy się mierzyć z nimi jako z tym najlepszym krajem?" - mówił były kapitan reprezentacji Polski.

Coraz głośniej w tej kwestii wypowiadają się sami zainteresowani. Środkowy "Sbornej", a na co dzień występujący w drużynie Dynama Moskwa Ilja Własow stanowczo określił chęć powrotu do gry na igrzyskach olimpijskich. "Z niecierpliwością czekamy na dopuszczenie profesjonalnej siatkówki do igrzysk olimpijskich, żebyśmy mogli pojechać, ukarać wszystkich i, jeśli Bóg pozwoli, zdobyć złoto na tym turnieju. Od 2012 roku minęło sporo czasu i myślę, że Rosja zdecydowanie zasługuje na złoto" - powiedział 30-latek w wywiadzie dla sport-express.ru.

Rosjanie gotowi do gry od zaraz

Paweł Pankow, kapitan moskiewskiego klubu, który sięgnął w poniedziałek 27 kwietnia po złote medale rosyjskiej Superligi po pokonaniu w trzech meczach Zenitu Kazań wtórował swojemu koledze z zespołu. Dodatkowo podkreślił, iż w tamtejszych rozgrywkach jest więcej zespołów, które mogłyby z powodzeniem rywalizować w Lidze Mistrzów. "Gramy swoją grę i zdobywamy złote medale. Nasze pięć i sześć najlepszych drużyn jest bardzo silnych. Osiem najlepszych drużyn dobrze z nimi rywalizuje. Nasza szóstka może z łatwością rywalizować w Lidze Mistrzów i wygrywać" - powiedział Pankow.

Swoje zdanie na temat powrotu Rosjan do gry na międzynarodowej arenie stanowczo przypomniał prezes PZPS, Sebastian Świderski. "Nie zmienię swojego stanowiska w sprawie udziału Rosjan w międzynarodowej rywalizacji. Jeśli mówimy o agresorze, to mamy na myśli całe państwo. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to bardzo mi przykro, bo wszyscy doskonale wiemy, że choć sportowcy mają w tej sprawie najmniej do powiedzenia, to jednak trwa wojna" - przyznał był znakomity siatkarz.