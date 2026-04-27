- Wylądowałem jakieś 30 minut temu i gdy byłem na lotnisku, Norbi zadzwonił do mnie i powiedział, że niestety nie może grać w reprezentacji, bo ma problemy zdrowotne. Nie będzie więc z nami w tym sezonie - mówił Nikola Grbić, wyjaśniając absencję Norberta Hubera na liście powołanych na zbliżający się sezon.

Zobacz wideo Marcin Komenda: "Bezcenne zwycięstwo. To jest najważniejsze"

- Nie byłoby dobrze, gdybym musiał zdecydować teraz. Na 100 procent nie będzie go w tym sezonie. Ale dowiedziałem się o tym 30 minut temu. Teraz dla mnie sytuacja jest przynajmniej bardzo jasna - dodał trener odpowiadając na pytanie, czy to koniec powołań dla siatkarza, póki Grbić jest selekcjonerem.

Semeniuk stoi murem za Grbiciem. "Nie tak to powinno wyglądać"

Teraz sytuację swojego kolegi z kadry skomentował Kamil Semeniuk. Zawodnik włoskiej Perugii w rozmowie z TVP Sport przyznał, że nie kontaktował się z Huberem, ale w jego słowach czuć było wyraźne wsparcie dla trenera.

- Nie wiem, na czym stanęła rozmowa między nim a trenerem poprzednim razem i czemu nagle wszystko tak się potoczyło, że Norbert zdecydował się na przerwę. Wiem tylko to, co przedstawiły media – że Nikola Grbić dostał tę informację na chwilę przed konferencją, w której miał podać skład kadry. Norbert był na liście. To troszeczkę nie na miejscu. Chyba nie tak to powinno wyglądać, że selekcjoner dowiaduje się o takich decyzjach na chwilę przed ogłoszeniem składu. To jednak jest sprawa między nimi. Nie chcę się więcej na ten temat wypowiadać - stwierdził.

Semeniuk został zapytany również o innych nieobecnych na liście powołań. Nikola Grbić zdecydował się pominąć Pawła Zatorskiego, Marcina Janusza, Bartosza Kurka czy Bartosza Bednorza. Według reprezentanta Polski nie jest to niczym dziwnym.

- Myślę, że to naturalny etap przejściowy w reprezentacji. Nazwiska się zmieniają. Pojawiają się nowe, inni wracają po przerwie, a jeszcze inni robią pauzę lub rezygnują z kadry. To normalne, że drużyna narodowa się zmienia - zauważył.

- Po sezonie olimpijskim nastąpiły duże roszady. Tak jest też w tym sezonie. Wyjdziemy jakoś z tej sytuacji. W poprzednim roku rotacji było sporo, a zmagania zakończyliśmy z dwoma medalami. Jestem więc pozytywnie nastawiony i myślę, że w takim składzie, którym dysponujemy na ten moment, poradzimy sobie i będziemy walczyć o najwyższe cele - dodał.

W tym roku imprezą docelową dla Polaków są mistrzostwa Europy - na parkietach w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz Włoszech będą bronić tytułu sprzed trzech lat. Wcześniej będzie Liga Narodów, a sezon rozpoczną pod koniec maja towarzyskim turniejem w Sosnowcu i Katowicach.

