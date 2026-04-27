15:11 na koniec! Absolutny dreszczowiec o trzecie miejsce w PlusLidze

Rywalizacja w PlusLidze wkroczyła w decydującą fazę! W poniedziałek 27 kwietnia rozegrano pierwszy mecz o brązowy medal, w którym to Projekt Warszawa podejmował Asseco Resovię Rzeszów. Pierwsza z drużyn poległa w półfinale z Bogdanką LUK Lublin, a druga ekipa okazała się słabsza od Aluron CMC Warty Zawiercie.

Znakomity pierwszy set Asseco Resovii Rzeszów. Niemal pełna kontrola

Trudno było wskazać faworyta. Stołeczna ekipa ukończyła fazę zasadniczą na drugiej, a rywale na czwartej lokacie, ale w trzech bezpośrednich spotkaniach w tym sezonie to Asseco była górą. Ba, za każdym razem rzeszowianie triumfowali 3:0, m.in. w Pucharze Polski, eliminując Projekt. Drużyna z Warszawy miała ogromną motywację, by w końcu zrewanżować się przeciwnikom. Tym bardziej że grała u siebie.

Pierwszy set należał jednak do gości. Błyskawicznie zbudowali kilkupunktową przewagę. Najpierw było to 3:1, później 8:3 czy 12:8. Zdarzyła im się jednak chwila dekoncentracji i Projekt mocno się zbliżył. Zrobiło się 12:11 i 15:14. Na więcej rzeszowianie rywalom jednak nie pozwolili. Byli piekielnie skuteczni w ataku, zaliczyli też kilka punktowych bloków. Znów wyraźnie odskoczyli warszawianom. Najpierw od stanu 15:14 na 19:14, a później z 19:18 do 23:18. Ostatecznie wygrali 25:20.

Zobacz też: Zaskakujące słowa Wilfredo Leona po porażce. "Niczego nam nie zabrakło".

Wojna nerwów w końcówce. Horror na Torwarze

Na początku drugiej partii w lepszej dyspozycji był Projekt. Przede wszystkim poprawił skuteczność w ataku, co dotąd mocno szwankowało. Prowadził już 7:4 i wydawało się, że ta przewaga w kolejnych minutach będzie rosła. A jednak. Rzeszowianie wygrali trzy kolejne akcje i doprowadzili do remisu 7:7. Ba, kilka minut później to goście nadawali ton rywalizacji, najpierw prowadząc 10:8, a później 12:9.

Projekt nie opuszczał i doprowadził do remisu (14:14). Mimo wszystko wciąż większą inicjatywę wykazywała Resovia. Potrafiła utrzymać rywala na dystans. Do czasu. W końcówce znów doszło do remisu: 20:20 i 24:24, mimo dobrej gry Marcina Janusza, który zaserwował asa w kluczowym momencie czy ataków Karola Butryna. Rzeszowianom trudno było postawić kropkę nad "i". Finalnie tego nie zrobili. Przy stanie 27:27 Janusz popełnił błąd, bo przepuścił atak rywali, sądząc, że wyjdzie na aut, a piłka zmieściła się w boisku. A gdy w kolejnej akcji Erik Shoji mógł przepuścić piłkę, to ją odbił, po czym rywale zaliczyli skuteczny atak i wygrali 29:27. - Warszawa wróciła, bo jej w pierwszym secie nie było. Poprawiła nie tylko atak, ale i przyjęcie - podkreślali komentatorzy.

Zwrot za zwrotem. Aż doszło do tie-breaka

Czy gospodarze utrzymali tę dyspozycję w trzeciej partii? Owszem, ale na wysokim poziomie była też Asseco, przez co rywalizacja była bardzo wyrównana. O wygranych punktach decydowały detale. Żadna z ekip nie potrafiła zbudować solidnej przewagi i właściwie gra toczyła się akcja za akcje. - Raz jedni prowadzą, raz drudzy - relacjonowali komentatorzy. Tak było do samego końca! Znów doszło do gry na przewagi, którą tym razem wygrali siatkarze z Rzeszowa.

Asseco Resovia była więc o krok bliżej zwycięstwa. Pozostało wygrać czwarty set. Ale zadanie nie było łatwe, bo to Projekt lepiej wszedł w tę partię. Błyskawicznie wypracował około trzypunktową przewagę, którą utrzymywał. Jak można było się spodziewać, patrząc na poprzednie partie, ten stan nie mógł trwać długo. Taki też scenariusz się ziścił. Rywale wyrównali (9:9), ale mimo to gospodarze się nakręcali. Kolejne skuteczne akcje dodawały im wiary w zwycięstwo. Zanotowali kilka punktowych serii, m.in. od stanu 13:12 do 16:12 czy od 16:14 do 19:14. Rywalizacja zmierzała ku tie-breakowi i ku uciesze lokalnej publiczności, do tej partii doszło!

Zaczęła się jednak dla warszawian fatalnie, bo najprawdopodobniej od... skręconej kostki Bartosza Bednorza. Mimo to rywalizacja znów była wyrównana. Od stanu 4:5 Projekt zaczął przejmować kontrolę. Pozwoliły mu na to cztery wygrane akcje z rzędu. I ostatecznie przewagi wyrwać sobie nie dał, choć w końcówce zrobiło się nieco nerwowo.

Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów 3:2 (20:25, 29:27, 24:26, 25:19, 15:11)

Kolejny mecz tych drużyn zaplanowano na 30 kwietnia, a trzeci na 3 maja. Już tego dnia możemy poznać brązowego medalistę. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych, więc zespoły maksymalnie stoczą ze sobą pięć pojedynków.