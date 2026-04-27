Tomasz Fornal dziś nie zaśnie! Ależ sukces Polaka

Ten sezon jest niemal idealny dla Tomasza Fornala. Po dołączeniu do Ziraatu Bankasi Ankara wywalczył Superpuchar oraz Puchar Turcji, a wciąż ma szanse na trofeum Ligi Mistrzów. Z kolei w poniedziałkowy wieczór Polak i spółka stanęli przed szansą na mistrzostwo kraju. Dwa poprzednie mecze z Galatasaray Stambuł wygrali wynikiem 3:1 i 3:2. Do pełni szczęścia brakowało im już tylko jednego zwycięstwa.

REKLAMA

Wyrównany pierwszy set, a potem... totalna miazga. Tak zagrał Fornal i jego koledzy

Pierwszy set był dość wyrównany. Większą inicjatywę, przynajmniej na początku, wykazywali siatkarze Galatasaray. Wychodzili na prowadzenie, nawet dwupunktowe, ale Fornal i jego drużyna błyskawicznie kontrowali. Od stanu 12:13 Ziraat wygrał trzy kolejne akcje, dzięki czemu zbudował minimalną przewagę. Ta wystarczyła do tego, by kontrolować ten set. Ba, z czasem drużyna potrafiła tę różnicę zwiększyć. Ostatecznie wygrała 25:22.

Po tak wyrównanym pierwszym secie mało kto spodziewał się tego, co nastąpi w kolejnym. Kibice oczekiwali znów zaciętej walki, a co otrzymali? Całkowitą dominację. Już po kilku minutach Fornal i jego koledzy prowadzili 3:0, a następnie jeszcze mocniej przyparli rywali do muru, wygrywając 7:1. Kolejne akcje to pewna gra Ziraatu. Pomagał też Fornal, który dokładał punkty nie tylko z ataku, ale i blokiem oraz serwisem. Był jedną z gwiazd. Rywale absolutnie nie byli w stanie przeciwstawić się jemu i pozostałym z ekipy z Ankary. Set zakończył się prawdziwym pogromem - 25:13.

Kropka nad "i" postawiona. Kolejne trofeum Tomasza Fornala w Turcji

Wydawało się, że Galatasaray już do tego spotkania nie wróci i szybko pożegna się z mistrzostwem Turcji. Potrzebowało cudu, by odwrócić losy rywalizacji. Ten nie nadszedł. Ziraat błyskawicznie zbudował kilkupunktową przewagę, dając sobie duży komfort gry. Od stanu 2:3 zrobiło się 6:3. W kolejnych minutach ekipa z Ankary spokojnie kontrolowała tę różnicę, ale nagle zdarzyła się dekoncentracja. Drużyna Fornala zaczęła popełniać sporo błędów, z czego korzystali rywale. Po komfortowym prowadzeniu nie było już śladu. Nagle z 12:10 zrobiło się 12:13. Jednak Ziraat szybko odzyskał rezon. Pokazał, komu należy się to trofeum. Dowód? Wyszedł ze stanu 13:14 na 18:14. I tej przewagi już nie wypuścił z rąk.

Ziraat Bankasi Ankara - Galatasaray Stambuł 3:0 (25:22, 25:13, 25:19)

Ziraat Bankasi Ankara i grający w nim Tomasz Fornal zostali mistrzami Turcji! To dla nich piąty tytuł w historii, a drugi z rzędu. To również jedno z ostatnich trofeów, jakie w tym kraju może zdobyć Fornal. Wiele wskazuje na to, że po sezonie wróci do Polski i zasili szeregi Aluron CMC Warty Zawiercie.